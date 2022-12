Oviedo ejecutará desde el 1 de enero los 292 millones de "un presupuesto histórico"

El Ayuntamiento de Oviedo podrá ejecutar desde el 1 de enero, "por primera vez en muchos años" unos presupuestos municipales de 2023 que el concejal de Economía, Javier Cuesta, califica de "históricos por su cuantía", al sumar la cifra récord de 292 millones de euros. El Pleno aprobó las cuentas este jueves de manera definitiva, en sesión extraordinaria, con los únicos votos favorables de los grupos del gobierno, PP y Cs, y el rechazo en bloque de la oposición, PSOE, Somos y Vox, que tildaron de "propaganda" e "imposible de ejecutar" un proyecto que prevé destinar 71 millones de euros a inversiones.

Cuesta fue el único edil del gobierno que intervino para defender el que será su último proyecto presupuestario. El edil popular, que hace unos días desveló en LA NUEVA ESPAÑA que no repetirá como candidato en las próximas elecciones, cerró con agradecimientos y cierto tono de despedida un pleno en el que no faltaron encontronazos con los concejales de la oposición. "Eso no te lo voy a permitir", le replicó a Ignacio Fernández del Páramo, cuando calificó al gobierno local de "corrupto" por su "falta de transparencia".

El concejal de Economía defendió la importancia de poder contar con presupuestos en vigor desde el primer día del año para afrontar "un ejercicio de recesión o, como poco, de estancamiento". Cuesta destacó que se dedicarán 10 millones de euros a políticas de empleo, entre las que subrayó los más de 3 millones de euros del nuevo plan de empleo del Naranco, que contratará a 100 desempleados. Del mismo modo, reivindicó subidas en las partidas de apoyo al sector servicios y un 5% de incremento en Políticas Sociales. "Tenemos una estrategia de ciudad", sostuvo.

Desde la oposición, Ana Rivas, que llevó la voz cantante de los socialistas ante la ausencia de Wenceslao López por un pequeño problema de salud, tildó a las cuentas de "adorno que esconde tres años de un bizcocho quemado para tirar a la basura". La portavoz del PSOE también se refirió a las cuentas como "un suflé" y vaticinó que, "a pesar de las prisas" por hacer obras, el Consistorio "perderá los 10,3 millones de euros de fondos Edusi" concedidos en 2017 para transformar la entrada a la ciudad por Santullano.

En Somos, sus tres ediles se repartieron el tiempo de intervención. Rubén Rosón definió a la coalición del PP y Cs como "el gobierno de la nada" y les acusó de querer "reescribir la historia", al obviar que fue el tripartito el que inició los planes de empleo del Naranco el pasado mandato. Ignacio Fernández del Páramo afeó al ejecutivo que dejase "en el cajón" el plan especial del monte para mejorar el entorno de los monumentos y calificó de "contraproducentes" las obras previstas en torno a Santullano; Ana Taboada acusó a Canteli de "abandonar los barrios" y limitar su acción de gobierno a "poner una bandera en la Escandalera".

También fue muy crítica Cristina Coto. La portavoz de Vox estrenó su condición de candidata por segunda ocasión a la Alcaldía para las próximas municipales para arremeter contra la "incapacidad" del gobierno para atraer empresas, frente al auge de concejos vecinos como Llanera y Siero. "Oviedo no puede renunciar a la industria y al sector primario, no nos sobra nada", declaró la concejala aludiendo a la llegada de las multinacionales Amazon y Costco al polígono de Bobes, "mientras en Olloniego no tienen ni fibra óptica".

Ante las críticas, Javier Cuesta cerró su intervención sacando pecho y números. El edil citó varias empresas con cientos de empleos que han ido llegando al municipio en los últimos tiempos y recordó la buena evolución de los datos del paro. "Hemos generado 4.500 empleos desde el peor momento de la pandemia", dijo, en relación a las estadísticas que pasaron de reflejar más de 17.000 desempleados antes del verano de 2020 a situarse por debajo de los 13.000 en la actualidad.

Encontronazos

La sesión volvió a dejar algún que otro choque entre el Alcalde y los ediles de Somos. Taboada aseguró durante su intervención que su grupo se encargará de recordar a los ciudadanos algunos "escándalos" protagonizados este mandato por Canteli, del que dijo que quería "poner una gran torre para que su hijísimo la vea desde Dubai". La edil pasó entonces la palabra a Rubén Rosón y el regidor les recordó que habían agotado su tiempo, lo cual desencadenó las protestas de los miembros de la marca local de Podemos. "Es usted un personaje ridículo", le reprochó Rosón tras pedir el regidor "que le corten el micro" ante su insistencia en hablar una vez superados los minutos del grupo para hacer sus aportaciones al debate sobre el proyecto presupuestario.