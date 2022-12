Oviedo afianza su liderazgo turístico y es el segundo destino que más creció en el Norte

Los datos de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de noviembre acaban de confirmar la posición de liderazgo turístico que Oviedo ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años. Ya no solo en Asturias. Las cifras de viajeros y pernoctaciones y su comparación con las de antes del covid, las de 2019, confirman que la capital del Principado es el segundo destino turístico del norte de España que más está creciendo, solo superado por San Sebastián.

En términos absolutos, Oviedo tuvo 33.286 viajeros y 62.911 pernoctaciones en el pasado mes de noviembre. Las cifras están muy por delante de Gijón (20.303 viajeros y 48.600 pernoctaciones) y solas superan los destinos del País Vasco (Bilbao y San Sebastián) y los gallegos (Santiago y La Coruña). Oviedo opta, no obstante a ser el cuarto mejor destino del tercio norte, pues en el acumulado ya se encarama por encima de los turistas de La Coruña. Hasta noviembre, y solo en este año, Oviedo había recibido ya 439.267 viajeros y registrado 855.231 pernoctaciones, lo que supone un 6,47% y un 2,43% más, respectivamente, que los datos obtenidos por La Coruña en el acumulado de ese mismo periodo.

Pero el análisis en el que Oviedo muestra una tendencia muy buena y se posiciona como uno de los destinos con más tirón de todo el territorio del norte peninsular es en el análisis de la variación entre este 2022 y 2019, el último año sin la distorsión de la crisis de la pandemia. Es en ese cotejo en el que se percibe que mientras la mayoría de destinos turísticos de su área todavía no se han recuperado y arrastran una merma de viajeros de hasta un 36,7% en el peor de los casos, que es el que arroja Gijón, Oviedo ha logrado crecer y más que el resto. La única excepción que supera los registros de Oviedo es San Sebastián. La capital guipuzcoana creció un 21% si se compara el número de viajeros de noviembre de hace tres años y los de este 2022, y un 25,62% en el caso de las pernoctaciones. Oviedo, en el mismo análisis, logró pegar un estirón del 16,95% y del 15,48%. El resto de destinos todavía no se ha recuperado, como es el caso de Bilbao, o su crecimiento está entre 2 y 6 puntos por debajo, como sucede con Santiago de Compostela.

La misma comparación entre este año y el 2019, aplicada al acumulado hasta noviembre, ofrece datos muy similares con la salvedad de los viajeros acumulados en Santiago que sí superan por 1,4 puntos el crecimiento de Oviedo, que en el resto de supuestos conserva la segunda mejor plaza por detrás de San Sebastián.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, celebró los nuevos datos del INE y afirmó ayer que las cifras de ocupación hotelera del mes de noviembre y su comparación con otros territorios y otros años permite confirmar «sin ningún tipo de dudas» que la estrategia turística del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo «ha funcionado». «Reafirma que el liderazgo es continuado», recalcó Quintana, «no son datos aislados. Oviedo es ya líder indiscutible y probado en Asturias».

Quintana indicó, no obstante, que la clave, ahora, es «trabajar para mantener esa estrategia y seguir avanzando». Así, avanzó, ahora les el momento de «dar un paso adelante para adaptarnos a lo que quiere el turista y, así, captar no solo cantidad si no calidad, ese es nuestro objetivo».

Entre los objetivos a medio plazo, indicó el edil, está el de aumentar los días de estancia de los viajeros y el gasto turístico. «Los excelentes datos son un estímulo para todos y para trabajar con estos puntos de mira claves», explicó. La idea de su departamento pasa, pues, por plantear nuevas política. «Tenemos que centrarnos en la creación de nuevos productos, más experienciales, más segmentados y potenciar el altavoz para posicionarnos como un destino nacional de relevancia», regaló. Esas son las líneas de trabajo que se marcó para desarrollar a lo largo del año que viene y dar continuidad a lo que define como «un año histórico para la marca “Oviedo Turismo” y “Oviedo, Origen del Camino”».