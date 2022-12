"La guerra es lo peor y hay que meter esa idea en la cabeza de los niños desde pequeños"

Enrique Ojanguren Somoano ha hecho coincidir el día de su 96 cumpleaños con el de la presentación de su primer libro, este jueves 29 de diciembre, a las 20.00 horas, en el salón de actos del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, en la plaza de América. Se titula "Mano a mano. Memorias de un cirujano" y en él pasa revista a su vida, personal y profesional, y da testimonio de la historia de casi un siglo, que arranca de forma convulsa, con la Revolución del 34, la Guerra Civil y una dura postguerra, y que llega hasta la plácida y bien humorada vejez de su autor, cobijado por el cariño de sus tres hijos. Dos de ellos siguieron sus pasos y se hicieron médicos, y como ellos una de sus nietas. Esta entrevista, que transcurrió salpicada de risas, es un pequeñísimo avance de todo lo que cuenta en su libro, editado en la "Colección Anton Chejov" del Colegio.

–Debuta como escritor, con sus memorias.

–Aunque yo escribía en "Región", con un pseudónimo, Artemio Arvia, Arvia por Caravia, de donde era mi abuelo. Ahí me di cuenta de la fuerza de la prensa. Publicaba los sábados y si alguno fallaba los amigos me lo demandaban, y los lectores me escribían cartas. Colaboré con el periódico en los años 50, en los 60 como ya tenía experiencia quirúrgica trabajaba mucho más, me casé y empecé a tener hijos, y ya no tenía tiempo.

–¿Y su vínculo con Caravia?

–Hay un hecho trascendental en mi vida, que fue la Guerra, y la pasé en Caravia. Empieza la Guerra cuando tengo 9 años o 10 y termina 19 meses después, que paso en zona roja, en casa de mi abuela. Yo tenía una abuela que era un genio, protegió a toda la familia. Tenía un hijo que hizo pasar por tuberculoso para librarlo de ir a la guerra, lo metió en una habitación hasta que se puso pálido. Mi abuela se había casado a los 16 años y enviudado a los 25, con seis hijos, se metió en casa, un año sin salir… Puso un comercio para sacarlos adelante y cuando estalló la Guerra, en el 36, tenía el comercio, el teléfono, el estanco y una taberna.

–Sus memorias son un alegato contra la guerra, dice.

–Sí, sí. En el año 1934, la Revolución de Octubre, es el preludio de la Guerra del 36. En menos de dos años se sublevan contra el Estado los comunistas y los falangistas. La guerra es lo peor y hay que meter esa idea en la cabeza de los niños desde pequeños. Yo siempre pregunto quiénes eran los rojos, españoles, ¿no?, y quiénes los azules, españoles. Todos españoles. Franco hizo muchas cosas buenas, pero no impidió las revanchas de los falangistas. Todos los bandos hacen lo mismo, unos se santiguan y otros no.

–Cuenta que fue mucho peor la posguerra.

–El año 41 dicen que hubo gente que murió de hambre en España, yo creo que no, pero que se pasó mucha hambre sí. Los aliados ganan la guerra y levantan a sus enemigos con el plan Marshall, y a los españoles, que no nos metimos en la guerra, no nos dan ni un céntimo y nos aíslan. Eso fue por Stalin, que era el amo de Europa y que ponía firmes a todos, en la Conferencia de Yalta y en la ONU.

–¿Cómo afrontó el ejercicio de la medicina?

–Siempre como ayuda a los demás. El enfermo es el ser más desgraciado del mundo y yo ayudé mucho, lo que pude.

–¿Cuándo sintió la vocación?

–Mi madre, la hija de la abuela que era un genio, después de la caída de la República vio que la situación en el país acababa a tiros, y ella pensó que a los médicos no iban a disparar, que ellos iban a curar a los heridos, y me empezó a repetir que yo tenía que ser médico. Esa idea de mi madre caló en mi cabeza y germinó. ¡Una anécdota! Yo nunca creí en los Reyes Magos, fíjese si fui desgraciado. Un año me regalaron un caballo de juguete, que ya había bajado días antes del armario, con mis hermanos. Yo lo movía y dentro se oía un ruido, y ese ruido me obsesionaba. Hice una laparotomía, las incisiones que hacemos en la barriga los cirujanos, metí la mano y no cabía y seguí abriendo, y saqué un trozo de cartón piedra.

–Su primera intervención quirúrgica.

–Sí, cuando estaba en ella aparecieron mi padre y mi madre, y mi padre me echó una bronca… Mi madre le intentaba convencer de que no me riñera diciéndole que iba a ser cirujano, hasta que mi padre le contestó: "No, cirujano no, veterinario". Mi padre era asesor jurado de cuentas y trabajaba en un banco, antes de la Guerra, en el 35, trasladaron a mi padre al Banco de Mieres, aquí, en Oviedo, era subdirector del Banco Español.

–¿Dónde ejerció la profesión?

–Estudié en Valladolid, porque el ferrocarril acababa en Valladolid, si no tenía que ir a Santiago en unos autobuses que te podían dejar por el camino. Fue mi madre a buscar una pensión para mí y me dejó en el hotel Castilla. Había media docena de estudiantes en el hotel, que dirigía una señora mayor pero guapísima, y a mí me tenía un amor ciego, Victoria. Me apuntaba en cuenta los extras, porque yo tenía mis gastos, salía con amigos, mis novias…

–¿Cuenta sus amores en las memorias?

–No las he podido contar porque tengo una familia que no tiene sentido del humor. No transige. Yo siempre fui un admirador de las mujeres. Yo tenía siempre mis amistades femeninas, mis novias, cada curso una, o dos. Las novias, los amigos, el cine y el fútbol eran nuestras distracciones. El fútbol no era el de ahora, yo nunca sentí una rivalidad contra el Sporting, siendo de Oviedo y habiendo llegado a los 50 años de socio del Oviedo, y número cinco del Oviedo, y me borré.

–¿Por qué?

–Porque iba al fútbol y pensaba: "En cualquier momento me va a dar un infarto". "¡Zoquetes!", les gritaba, hasta que me dije: "No hay más zoquete que tú, que pagas para sufrir".

–¿El mundo ha progresado? ¿Vamos a mejor? ¿Qué opina?

–No. Yo pongo un ejemplo que no tiene discusión: después de la guerra de los nazis, los aliados cogieron a los responsables y los colgaron, y dijimos: "Ya no va a haber más guerra", y hubo tantas como antes y ahora más. Nadie escarmienta en cabeza ajena.