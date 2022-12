Manuel Herrero Montoto, cirujano, escritor y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, realizó ayer en el Club Prensa Asturiana todo un ejercicio de autocrítica sobre su profesión de médico durante la presentación de su nuevo libro, "Cuaderno de un lunar díscolo", en el que cuenta su experiencia como enfermo, "al otro lado del quirófano".

"Los médicos a veces tenemos que bajarnos del pedestal y ponernos en el suelo", indicó Herrero Montoto, que pasa buena parte de su tiempo en su finca de Tereñes (Ribadesella), donde mantiene uno de los criaderos de topos más visitados de Europa. Lo contó el escritor y editor de Más Madera, Javier Fernández Granda, que a lo largo de la sesión protagonizó una performance con el autor, en la que él hizo de alter ego suyo (con pijama de paciente) y Herrero Montoto se puso el batín del quirófano.

"Se me pone cara de tonto cuando en los partes de alta a un fumador empedernido se le dice que no fume o que evite el estrés alguien que no deja de correr a diario; lo que hay que hacer es remitir al enfermo a unidades especializadas", señaló.

"Que no nos desplace todo lo que viene que las caras se vean en las consultas y que escuchemos nuestras palabras; hay que protestar", reivindicó Herrero Montoto.

"La relación entre médico y enfermo puede deteriorarse cuando falta confianza mutua. La burocracia va entorpeciendo los procesos", advirtió el médico, que también alertó sobre los fallos que comete el paciente. "El enfermo también tiene parte de culpa en este proceso cuando entra en la consulta como en guardia, sobre aviso", indicó.