Hugo Huerta se da de baja en Vox y seguirá como concejal no adscrito

Una nueva crisis en la Corporación municipal, la segunda de este mandato y de nuevo en las filas de un grupo de la oposición, ha venido a sacudir el fin de año. El concejal del grupo Vox Hugo Huerta anunció ayer su baja en el partido, en cuya lista acudió a las pasadas elecciones municipales con el número 2. Huerta abandona la formación que dirige en Oviedo Cristina Coto y pasa a ser concejal no adscrito hasta final de mandato. Lo hace, indica en una carta, decepcionado con el rumbo del partido, tras ver que la dirección nacional no ha querido recuperar "el aire fresco" y a causa de la falta de "democracia interna y de comunicación" y por el "clima insostenible" que se vive, dice, en el grupo municipal y a nivel regional. "Desafortunadamente, el desgaste que día tras día he sufrido viendo cómo se perdía cualquier atisbo de democracia interna y descubriendo que el pago de favores es algo habitual para perpetuarse en determinadas posiciones no va conmigo", lamenta en su misiva.

"Di protagonismo a los que necesitan los focos para agrandar su ego y recibí soledad y abandono", arguye Hugo Huerta explica que sus motivaciones vienen guiadas por la decisión de ser fiel a sus principios, "me considero una persona que muere con ellos y va con ellos hasta las últimas consecuencias", recalca. Así, sigue, "tras las últimas noticias acaecidas dentro del partido, considero que las ideas e incluso las esperanzas con las que entré en Vox y el rumbo que lleva el partido en Asturias van en caminos opuestos. Por tanto, quiero hacer pública mi decisión de presentar mi baja como afiliado de Vox y abandonar la disciplina del grupo municipal de Vox Oviedo". Huerta admite que hasta ahora no quería creer los motivos que aquellos que ya dejaron el partido esgrimían, pero ahora, argumenta, "alguien en Madrid debe preguntarse por qué más de 200 concejales de los 530 obtenidos en 2019 están fuera". Justifica el edil que da este paso en este momento porque mantuvo la esperanza de que la dirección nacional "recuperase el aire fresco, nos devolviese la ilusión que necesitábamos y cortara por lo sano con aquello que internamente destroza el proyecto de Vox". Al no ser así, lamenta, "mi compromiso y mi lealtad con todos aquellos que confiaron en mí me impiden moralmente seguir dentro del partido y sobre todo marcharme sin hacer pública la realidad". Esa situación, relata, pasa por que "el clima que desde hace mucho tiempo se respira tanto en el grupo municipal como a nivel provincial es insostenible y la falta de comunicación una realidad palpable". Asegura que trató de ser "una persona discreta que desde el primer momento ha sabido cuál era su lugar y ha intentado ceder el protagonismo a aquellos que necesitan los focos para agrandar su ego", pero se vio sometido por su partido a "la soledad y el abandono". El edil vaticina que ahora "se duplicarán los ataques que hasta ahora recibía por la espalda" y admite que llegó a recibir propuestas de su partido para encabezar la lista de otros municipios, pero que no la consideró "correcta". No entregar el acta, explica, tiene que ver con seguir en deuda con quienes le votaron y seguir trabajando "sin estar liberado y sin tener sueldo fijo del Ayuntamiento, solo percibiendo dietas". Huerta se despide agradeciendo a los que le han apoyado todo este tiempo para "intentar cambiar las cosas" y anunciando que su puerta seguirá abierta para cualquier ciudadano que requiera su ayuda.