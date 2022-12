Cristina Coto: “Vox sale a ganar, a dirigir las políticas de Oviedo para recuperar capitalidad; en las encuestas yo creo entre lo justo y nada”

Cristina Coto (Sotrondio, 1970) repetirá como candidata en las listas de Vox en las elecciones municipales, un reto que, explica, encara con “ilusión” y decidida a “influir al máximo posible” en la política municipal de los próximos cuatro años.

-El partido acaba de confirmar su candidatura. ¿Satisfecha?

-Tengo un sentimiento de gratitud enorme hacia Vox, un partido donde por fin encontré mi casa ideológica. Por otra parte, estoy muy satisfecha de estos años en la política local, hemos trabajado mucho y era ilusionante repetir.

-¿No ambicionaba regresar a la política regional?

-No, estoy volcada en Oviedo.

-¿Y qué balance hace de su aterrizaje en la política local?

-Han sido años de mucho trabajo. El funcionamiento es diferente en el Ayuntamiento y tuve que aprender. Lo mejor es que estás más cerca de los ciudadanos, a mí me gusta eso, la gente es respetuosa, vienen y te cuentan sus problemas, o vamos nosotros; de hecho hemos recorrido cada rincón de Oviedo, he estado en núcleos que ni creí que existieran. Entiendo así la política local, como un proceso de escucha diaria.

-Pese formar parte del bloque conservador no han logrado muchos acuerdos con la coalición gobernante de PP y Cs.

-Absolutamente nada. PP y Cs nos negaron el pan y la sal. Nunca entendí su planteamiento del “no” a Vox como norma mientras se hacía tan amigo de Barbón. A mi entender, cuando alguien trae una propuesta buena para Oviedo se apoya y punto. Ciertamente me sorprendió de Canteli, no esperaba que aprendiera esas prácticas sectarias tan pronto.

-¿No hubo ninguna opción de arreglarse de otra forma?

-Estando Cs de por medio, imposible. Les ha tolerado lo indecible. Fíjese, tras las elecciones y mientras Cs andaba mareando la perdiz, desde Vox le ofrecimos nuestras dos actas con el fin de que Ciudadanos se decidiera de una vez, porque teníamos claro que Oviedo tenía que pasar la página oscura del Tripartito. Solo nos apoyaron la propuesta de la candidatura de Oviedo a Patrimonio de la Humanidad, pero después desvirtuaron el proyecto y ahora está muerto.

-¿Cómo hubiera sido un gobierno con Vox en la coalición?

-Muy diferente, especialmente en bajadas fiscales, captación de empresas, agilidad en las obras, cultura... En los ayuntamientos donde Vox ha podido condicionar al PP el grado de satisfacción del votante es mayor. En Oviedo percibimos decepción, con un PP a las órdenes de ese centrito transversal de Nacho Cuesta y los suyos. Un partido que pacta a derecha e izquierda no es de fiar, no ofrecer certezas. La enorme influencia de Ciudadanos en Canteli no ha sido buena para Oviedo, también ha condicionado cuestiones ideológicas.

-¿Qué cuestiones ideológicas? Canteli es un hombre conservador, ¿no?

-No sé cómo es, de hecho creo que ni se ha afiliado a su partido. A partir de ahí ¿qué es? Canteli eligió a su “amigo Barbon” y tolerar lo indecible a Ciudadanos, despreciándonos. En Vox tenemos claro que ese no es el camino del progreso para Oviedo.

-¿Pero la ideología?

-No la tiene definida, es el alcalde de “mi amigo Barbón”, que margina a Oviedo cada año en los Presupuestos del Principado o nos lleva Minas a Mieres. La ideología de Vox es muy clara, muy definida, nosotros no tenemos nada que pactar con las izquierdas porque el progreso de Oviedo no va por ahí, y los décimos alto y claro, sin los mieditos del PP a las etiquetas de las izquierdas que nada nos dan; al contrario, quieren hacer caja con Oviedo, en El Cristo, en La Vega, sin olvidar la Ronda Norte, que no llegará, o el Ave, que tampoco.

-¿Cuál habría sido la acción de gobierno de Vox en Oviedo, entonces?

-Hay que contar con la plantilla. Lo primero, reunirse con ellas e informarles de los proyectos a impulsar. Así, no andaremos deprisa y corriendo, cuando se atisba la urna, con esas “grandes obras de referencia del mandato” que ni son obras, ni son referencia ni se van a ver en el mandato. Ahora vienen las excusas, la pandemia, la guerra, la subida de precios, la burocracia… Mire, no hay burocracia que dure cuatro años. Los ovetenses tienen muy poco de tontos y esto de los inicios de obras a última hora con banda de gaitas y fuegos artificiales ya no lo compran. Y por supuesto no compartimos su política cultural; en Oviedo hay espacio para todas las expresiones artísticas, pero no a costa de nuestra esencia. Si Oviedo es conocida como la pequeña Viena es por algo y yo me siento muy comprometida con nuestra cultura y nuestro patrimonio.

-Es muy crítica con el área de Infraestructuras.

-Soy realista ¿Hay algo terminado? Ni se va a aprobar la revisión del Plan General como se prometió y los planes especiales siguen en el cajón; como el del Antiguo; el del Cristo, donde tras los anuncios llega Pedro Sánchez y dice que quiere 60 millones por sus terrenos, así que fin de la historia. ¿Y la Vega? a mi juicio ha sido el mayor ejercicio de claudicación ante el PSOE, mientras en La Coruña, un caso idéntico, logra una cesión aquí vamos a pagar millones

-Pero allí no se adquiere la titularidad de los terrenos, siguen siendo de Defensa.

-¿Y qué? Tienen una concesión por 25 años renovables, y por un módico precio. Lo importante es lo que se haga allí, para Vox, actividad económica prioritariamente. No admito que Oviedo sea de menor condición que La Coruña y tendrá que poner millones mientras los usos lucrativos y las futuras plusvalías son para el Gobierno de España, la parte empresarial para el amigo Barbón. ¿Es esta la “magnifica” operación que dice Canteli? Sin perjuicio de que la exigencia de unas catas arqueológicas que no han comenzado y que como aparezca algo salta todo por los aires. El convenio se firmará porque estamos en periodo electoral pero tengo para mí que será efímero.

-¿Y cuál es su opinión sobre la Fábrica de Gas, ahora adquirida por un fondo?

-Ahí sí era importante la titularidad, porque son solo 12.000 metros y los expertos dicen que podría haberse adquirido por dos millones. Es una parcela muy bien situada y hubiera sido una oportunidad para Oviedo, hubiera merecido la pena. Espero, al menos, que se conserve ahora la nave de la Popular Ovetense.

-En el caso de la Ronda Norte, sin embargo, sí están alineados con el gobierno local.

-Ronda Norte por supuesto. ¿Qué puede ser lo menos lesiva? Nos parece muy bien, siempre que tenga sus correspondientes enlaces, si no no solucionará la salida del tráfico. El problema es que Canteli ha hecho una de sus piruetas y cuando Fomento le pone cuatro alternativas él plantea una quinta, lo que además de no haber “triunfado” en Madrid ralentiza todo. Lo más grave es que hablamos de proyectos de décadas, que vuelven a anunciarse a las puertas de las elecciones. Cuando Canteli considera un éxito que Oviedo vaya a ser un hervidero de obras en los próximos meses, yo veo un fracaso, la constatación de cuatro años perdidos.

-Hablaba antes de desencanto. Canteli, en cambio, afirma que se siente muy respaldado en la calle.

-Canteli vive en una permanente ensoñación, yo soy más realista. Hemos recorrido todo el municipio y empezaremos ahora la cuarta gira. Zona rural, periferia, ¿Dónde están los IES o los profesionales de la sanidad que faltan, por poner ejemplos de servicios básicos? ¿Dónde está Barbón? Lo de “mi amigo Barbón”, el verdugo de Oviedo, ya ofende. En los barrios lo que te dicen es que el Alcalde solo mira para el centro. Pero es que en el centro también se quejan: del Campo San Francisco y del Paseo de los Álamos para empezar, de la reforma de la Avenida de Galicia o del estado del Campoamor, por no hablar de la Plaza de toros, un proyecto parado por el capricho de Canteli de los cinco mil asientos.

-¿Qué opinión le merece el anuncio de su hasta ahora compañero, Hugo Huerta, de dejar el grupo Vox y quedar como concejal no adscrito?

-No tengo nada que decir al respecto.

-¿Y cómo afronta su candidatura para las municipales?

-Con mucha ilusión, muy comprometida con Vox y con Oviedo, deseando elaborar una lista con personas que compartan estos compromisos, junto con el de trabajar incansablemente por Oviedo.

-¿El objetivo es entrar en el gobierno?

-Salimos a ganar y hay muchas formas de ganar. Ganar es influir, dirigir las políticas para recuperar capitalidad. A partir de ahí estaremos donde quieran los ovetenses, porque en las encuestas yo creo entre lo justo y nada.