El minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Oviedo que cada mes trata de evidenciar y sensibilizar a la población con la lacra de la violencia machista cobró ayer especial relevancia por el diciembre "negro" que vive el país, con 10 muertes confirmadas y 3 en investigación vinculadas a los asesinatos de género. El Alcalde, Alfredo Canteli, fue muy crítico con la situación y acusó al gobierno de España de no hacer nada y rebajar las penas a los asesinos: "Es una pena el grandísimo defecto de gestión por parte gobierno de la nación", declaró. "Matar a una mujer ahora es más barato de lo que era antes, la ministra (de Igualdad) no debe estar ahí, el ministro de Interior, tampoco; es un ministerio cargado de euros para que las cosas se hagan mejor, ahora no hay ningún tipo de protección y este es el resultado final".

Canteli añadió que la oleada de víctimas de la violencia machista es "una vergüenza" e hizo un llamamiento al Gobierno central "para que tomen las medidas necesarias y el dinero se gaste en arreglar esto, no en rebajar las penas".