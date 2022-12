Guillén Lafuerza y Ventanielles fían a Europa el fin de las humedades en sus viviendas

Decir adiós a las insalubres humedades, mejorar el aislamiento de las viviendas, disfrutar de zonas verdes o disponer de más puntos para reciclar residuos son algunas de las remodelaciones de las que los vecinos de los barrios ovetenses de Guillén Lafuerza y Ventanielles esperan disfrutar gracias a la partida procedente de los fondos europeos. La rehabilitación de fachadas contemplada en el proyecto es una de las principales demandas de los vecinos, que esperan que las reformas lleguen a buen término y contribuyan a mejorar la calidad de vida de los residentes.

José Luis Fernández, propietario de uno de los pisos ubicados en Guillén Lafuerza, considera que la medida sería "muy positiva para el barrio. Si nos beneficia a todos, bienvenido sea, porque no es un gasto superfluo, es algo necesario", indica mientras se aproxima a los cubos de reciclaje para depositar residuos. Precisamente, aumentar los puntos para dejar los desechos es otro de los aspectos que contemplan los fondos europeos, una iniciativa que Fernández ve con buenos ojos. "Me parece perfecto porque yo lo reciclo todo".

La actuación que tendrá un coste de 9 millones de euros procedentes de Bruselas, prevé rehabilitar 166 viviendas en Guillén Lafuerza y 1.648 en Ventanielles. Más de 1.800 pisos construidos entre la década de los 50 y los 80 y cuyas fachadas, tras acometer la remodelación, serán más eficientes energéticamente, una de las principales carencias de los pisos bajos de ambos barrios. "Nos parece bien que se hagan reformas para mejorar el aislamiento de las viviendas. En Ventanielles, sobre todo en los bajos, hay mucha humedad. Yo vivo justo en uno desde hace ya 49 años, así que ojalá empiecen cuanto antes", indica José Manuel Pérez, quien da fe de las cantidades de agua que los vecinos extraen de los deshumidificadores de sus viviendas a causa de la humedad que acumulan.

Rolando Fernández, regenta el centenario Bar Guillén, un establecimiento tan icónico en el barrio como las viviendas que conforman la colonia de Guillén Lafuerza. Toda una vida residiendo en una zona que ahora podría experimentar una serie de cambios que los vecinos esperan con ganas. "Vivo aquí desde hace 55 años y que vayan a rehabilitar las viviendas es algo que nos va a venir muy bien. La gente que vive en los bajos es la que se queja de las humedades, yo vivo en un primero y no tengo problema, pero nos va a venir bien a todos. ¡Que miren más por el barrio!", indica.

En Ventanielles también echan en falta que desde las administraciones se preocupen más por la zona. "Estaría bien que los responsables se diesen una vueltina por el barrio y se dieran cuenta del estado en el que se encuentran las viviendas. Dan pena, hay mucha humedad y los pisos no están bien aislados", apunta María del Carmen Sánchez, que lleva toda la vida afincada en el barrio.

Esta situación es la que lleva a los vecinos a acoger con agrado la partida de los fondos europeos, una cuantía que algunos consideran que debería cubrir más barrios. "Nací en Colonia Ceano, una barriada más antigua que Ventanielles y que también necesita ser rehabilitada. De eso no habla nadie y me parece discriminatorio", afirma Victoria Orraca, vecina de Ventanielles que comulga con la medida para mejorar la impermeabilización de las fachadas. "El principal problema de los pisos es la humedad. De hecho, en invierno duermo con las persianas bajadas pero las ventanas abiertas para evitar la condensación. Utilizo también un deshumidificador pero no es suficiente", señala.

La incertidumbre acerca de si el barrio de Guillén Lafuerza saldría beneficiado por los fondos europeos llevó a un grupo de vecinos a adelantarse e impermeabilizar la fachada del bloque en el que residen. "Nosotros lo pagamos todo porque lo necesitábamos. Ahora, no sabemos si nos corresponderá parte de la subvención", indica Ana Bobes, quien a sus 78 años presume de haber nacido en la barriada. "Viví 28 años en Gijón pero soy de aquí. Es una zona muy tranquila en la que el único problema es la humedad", explica mientras señala el portal en el que reside, una planta baja en la que los efectos de la condensación persisten.

Los vecinos que residen en pisos situados a mayor altura son los que lidian mejor con las humedades. No obstante, el lavado de cara de las fachadas es algo que también ven necesario. Es el caso de Elena Martín, que a pesar de vivir en una planta alta considera imprescindible rehabilitar las fachadas. "Estoy de acuerdo en que se mejore el barrio, se creen zonas verdes... Todo eso es bueno para los vecinos" subraya.

Las dudas sobre los fondos

A pesar de la buena acogida que la partida de los fondos europeos para rehabilitar las viviendas de Ventanielles y Guillén Lafuerza ha tenido por parte de los vecinos, son muchos los interrogantes que están aún en el aire. Las cuestiones referentes al porcentaje que deberán abonar los propietarios por no estar cubierto por los fondos son algunas de las que más inquietan a lo vecinos.

"Yo soy propietaria y he escuchado que hay gente a la que le van a financiar el 100% de la rehabilitación, porque va en función de los ingresos. Pero en mi caso, me tocaría pagar la mejora. ¿De qué me beneficio entonces?", se pregunta Victoria Orraca, vecina de Ventanielles, que se mantiene a la espera de saber qué cantidad tendría que aportar para beneficiarse de la medida.

Muchos son los vecinos interesados en ser parte de un proyecto que pretende destinar 9 millones de euros a revitalizar dos de los barrios de Oviedo que mayor población envejecida presenta. Sin embargo, la incertidumbre sobre la cuantía a abonar por parte de los propietarios que participen de los fondos europeos es una de las principales reticencias de algunos vecinos. "Hay gente que no puede hacer frente al pago. Tampoco sabemos aún de cuánto es. Ese es el principal inconveniente", añade Elena Martín, vecina de Guillén Lafuerza.

Que el Ayuntamiento asuma parte del porcentaje que los vecinos deban desembolsar es una de las opciones que proponen los propietarios de las viviendas con el fin de poder acceder al proyecto de rehabilitación. "Ojalá nos puedan ayudar a todos. Aquí vive mucha gente, muchos son personas mayores que viven de una pensión muy escasa, así que lo ideal sería que ningún vecino se quedase al margen por no poder hacer frente al pago", explica Rolando Fernández.

Viviendas más eficientes energéticamente, mejora en accesos e incremento de zonas verdes son algunas de las medidas impulsadas por un plan que los vecinos esperan que empiece "cuanto antes".