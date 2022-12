Apasionada de la pintura, los libros y la música. Marina Aller, vecina de Oviedo, lleva toda una vida cultivando arte y familia, soportes de los que se siente orgullosa. El sábado celebró su aniversario, 106 años en los que le ha dado tiempo a ser modista, pianista, pintora e incluso escritora. «Siempre ha sido una persona muy inquieta, con mucha curiosidad. Encima, se le dan bien muchas cosas», confiesa emocionada Marina Acuña, una de sus seis hijos.

Nació en La Felguera, donde creció junto a sus dos hermanos y desde temprana edad mostró afición por la música. «Desde pequeña tocaba la mandolina en una rondalla y con 11 años ya destacaba entre los demás», confiesa su hija, quien recuerda con añoranza el amor por el arte que su madre se encargó de transmitirles.

De la mandolina al piano, instrumento siempre presente en la vida de los Acuña Aller y nexo de unión con su marido, al que conoció mientras trabajaba como pianista en el cien mudo. «Antes de que empezara la guerra, estuvo trabajando como pianista. Un día le dijeron que iría un violinista a acompañarla. Era mi padre», cuenta entre risas Marina.

Desde entonces, los recitales a cargo de piano y violín se sucedían a diario después de comer en su casa de Trubia. «Mis padres daban un pequeño concierto y nos ponían a nosotros a hacer de ayudantes». Una afición por la música que heredaron Marina Acuña y sus hermanos. «Yo siempre tuve el gusanillo de la música y siempre me gustó mucho cantar. Me metí en el coro de la ópera hace 30 años y estuve 27 años cantando. Mi hermano toca la flauta, otra hermana toca el piano… la música siempre fue muy importante para nosotros», señala la hija de la mujer que, por su edad, puede considerarse «la abuela de Oviedo»..

La vena musical acompañó a la familia hasta la capital del Principado, ciudad en la que se instalaron y en la que Marina Aller avanzó en su carrera como organista en la iglesia del Corazón de María. «El organista, que era centenario, falleció y ella acabó ocupando su lugar hasta hace apenas tres años».

Seis hijos, 13 nietos y 19 bisnietos, algunos en Nueva York, otros en Alemania o Madrid, pero todos presentes de alguna forma en un día tan especial. «Lo106 años no se cumplen todos los días. Así que nos reunimos en su casa para celebrar toda una vida y compartirlo con ella», confiesa su hija.

Pero no solo la música fue protagonista en la vida de Marina Aller: la escritura es otra de las facetas que decidió cultivar a los 90 años, edad a la que se lanzó a escribir cuentos infantiles. «Publicó cuatro libros de cuentos para niños y todo el mundo decía que estaban muy bien escritos. Eso nos enorgullece porque solo estudió hasta bachillerato», indica Marina Acuña.

Un hambre insaciable por la cultura y por aprender la condujo a explorar incluso el mundo de la pintura, muestra de ello son los cuadros que cuelgan de las paredes de su casa en Oviedo, una particular galería de arte de la que hijos y nietos presumen. Una admiración que cuesta definir con solo tres palabras. «Mi abuela es un milagro de la naturaleza. Es imposible definirla con tres palabras, pero diría que es fantástica, creativa y cariñosa. Un ejemplo a seguir», exclama Alberto Acuña, uno de sus nietos que no quiso perderse celebrar más de un siglo en el que el principal secreto de semejante longevidad es quedarse siempre con lo bueno. «A ella no le gusta recordar los malos momentos. Siempre se ha quedado con los bueno de la vida y de las personas. Además, a pesar del paso del tiempo, nunca deja de lado su optimismo y su ansia por cultivar la creatividad», añade orgullosa su hija.