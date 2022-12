"Optaré a la reelección, mi política no es cortoplacista y quiero acabar los proyectos"

Tomás Fernández Muñiz llegó a la Alcaldía de Ribera de Arriba tras encabezar la candidatura socialista en las elecciones municipales de 2019, cogiendo el testigo de los 32 años de gestión del también regidor del PSOE José Ramón García Saiz. Superado su tercer año con el bastón de mando y tras poner en marcha varios proyectos clave para el futuro del municipio, el que fuera jefe de Obras del Consistorio desde 1991 hasta su designación como candidato hace balance para LA NUEVA ESPAÑA de este 2022 que está a punto de terminar y hace sus previsiones para la recta final del mandato.

–¿Ha sido bueno el 2022 para Ribera de Arriba?

–Cada año de esta legislatura ha sido mejor que el anterior. Hemos crecido como Ayuntamiento y como municipio. A mi juicio, hemos mejorado los servicios, la atención, hemos invertido mucho más en infraestructuras, y cada año intentamos superarnos.

–¿Qué balance hace de su experiencia como alcalde desde 2019?

–Muy positiva, creo que es un honor para una persona representar a todos los vecinos de un territorio. Es una experiencia dura, pero quien tenga la suerte de poder disfrutarla que no lo dude.

–¿Cómo va el ambicioso proyecto cultural de Bueño?

–Desde mi punto de vista no considero que se trate de una apuesta ambiciosa. Es un proyecto muy pensado y estudiado antes de avanzar con él. Vamos en tiempo y estudiando los contenidos que va a tener. Como primicia podemos adelantar que ya tenemos un vecino para la Casa de las Artes, un aula de Matemáticas y ciencia bajo la dirección de Juan Luis Vázquez fruto de un reciente convenio firmado con la Universidad Autónoma de Madrid, que empezara a llenar de contenido el edificio.

–¿Cuándo estará listo y que supondrá para el concejo?

–Esperemos que para el verano pueda estar funcionando y supondrá la guinda a un territorio que nadie puede decir que no apuesta por la cultura en todas sus expresiones

–¿Tienen más planes para llenar de contenido los nuevos equipamientos?

–Además del aula de Matemáticas, hemos trabajado en otros aspectos antes de lanzar la idea a proyecto. Jamás apostaría por una infraestructura sin saber qué contenido le voy a dar. Iremos conociendo más iniciativas.

–¿Qué necesita el municipio para ganar más peso turístico?

–Seguir haciendo las cosas como se están haciendo. Con la base que ya tenemos, seguir potenciando y mejorando nuestros puntos fuertes, que no son pocos.

–¿Corre peligro la prosperidad del concejo con el cierre de la central de Soto de Ribera?

–De momento no hay cierre. Por lo tanto, no te puedo contestar a algo que hoy por hoy es aún hipótesis.

–¿Están los vecinos a salvo de las riadas? ¿Cuáles son sus proyectos para este problema?

–Solo queda ya Bueño pendiente de resolver. El resto del concejo está solucionado tras mucha inversión. En Bueño hay un Proyecto de pluviales de 400.000€ euros pendiente de autorización de Confederación que saldrá en el primer trimestre de 2023 y para solucionar los problemas del río hemos contratado una solución técnica consensuada con Confederación que se expondrá a los vecinos próximamente. No hemos dejado de trabajar en soluciones y confiamos en que pronto todos los problemas de riadas del municipio estén totalmente resueltos.

–¿En qué punto se encuentra el proyecto del polígono agrícola de la vega de Bueño?

–Es un asunto que está avanzando al ritmo que la Consejería nos marca. Hay una excelente relación entre las instituciones y estoy al tanto de todo. Estas cosas son lentas pero lo importante es que avancen.

–¿Cuentan con algún otro proyecto para generar empleo local?

–Por supuesto. Mi sueño, si económica y urbanísticamente es viable, es dotar a Ribera de Arriba de un parque tecnológico. Actualmente no tenemos suelo industrial y sin industria es difícil generar empleo cualificado de forma notoria.

–¿Le sorprenden los hallazgos de materiales romanos y prerromanos en el castro del Pico Castiello?

–Me sorprende en parte, porque ya sabíamos que contratábamos a unos grandísimos profesionales como son los arqueólogos Juan Ramón Muñiz y Alejandro Sánchez. Si no, no dude que no hubiésemos apostado por estos trabajos. El talento y la cultura siempre tienen cabida en Ribera de Arriba. Una excelente noticia, sin duda, estos hallazgos.

–Al parecer tienen también grandes planes para las instalaciones deportivas locales.

–Las instalaciones llevaban muchos años sin grandes reformas y hemos consignado casi 2 millones de euros para ponerlas al día. Los riberanos se merecen tener unas instalaciones deportivas de primera y no dude que pronto las van a tener.

–¿Tiene previsto presentarse a la reelección?

–Si tengo salud, sí. Mi política no es cortoplacista y necesito tiempo para acabar todos los proyectos, puestos en marcha algunos de ellos comentados en esta entrevista y otros que están también en marcha en distintas áreas.

–¿Qué opinión le merece la oposición municipal?

–Pues mucho respeto. Hacen su papel. Yo no haría oposición de la manera que ellos lo hacen, pero reitero mi respeto, ya que han sido elegidos democráticamente por los riberanos como hemos sido elegidos todos los miembros de la corporación.

–¿Hay algo en especial que le pida al 2023?

–Salud, y que en diciembre del próximo año volvamos a hacer otra entrevista, a poder ser como alcalde, pues eso querrá decir que a todos nos han ido las cosas bien en el nuevo año.