El Campoamor entra en 2023 a ritmo de vals

"Gracias por vuestra fidelidad, por vuestro amor y compañía". Con estas emotivas palabras de Lucas Macías, y el deseo por parte de los músicos de la orquesta Oviedo Filarmonía (OFIL) de un feliz Año Nuevo, prácticamente se cerró la primera cita musical de 2023: el concierto de Año Nuevo en el Campoamor. No se trataba de un concierto más. Al margen de todos los alicientes que rodean semejante velada musical, este año parte de la recaudación de venta de entradas iba destinada a la Asociación Síndrome de Down Principado de Asturias, algo que no hizo más que acrecentar el interés del público, quien agotó las entradas en pocos días, tanto para la cita de ayer, como para la segunda sesión, que será esta tarde a partir de las 19.00 horas.

Evidentemente, ni el teatro Campoamor es la Sala Dorada de la Musikverein de Viena ni la OFIL, la Filarmónica de la capital austríaca. Pero poco importa cuando los asistentes, ávidos de comenzar el año en compañía de la música, escuchan los primeros acordes de la Marcha Radetzky y Macías, ante el ya habitual juego de luces, se dirige al público para moderar el entusiasmo de un público entregado a dar palmas al compás de la música. Sin duda, la pieza por antonomasia del repertorio de Año Nuevo. Sin embargo, en esta ocasión, el programa presentaba alguna novedad. La obertura de "Ruslán y Ludmila" (de Glinka) con que se inició el concierto, junto al "Vals triste" de Sibelius, pusieron una nota de distinción ante los valses y polkas de Johann Strauss II en la primera parte. Tampoco es habitual la interpretación de la Meditación de "Thaïs" (de Massenet) o el segundo movimiento de la célebre "Sinfonía Fantástica" de Berlioz, obras que encajan en la temática de la velada y que aportaron una variedad que el público agradeció. A nivel musical, la Oviedo Filarmonía lució un equilibrio notable y un sonido compacto y atractivo en todo momento. Lucas Macías, quien cumplía cuatro años al frente de la agrupación ovetense, mostró la buena sintonía que mantiene con la orquesta a través de un juego de dinámicas y constantes cambios de volumen que, no obstante, no restó contundencia a la OFIL. Al contrario, aportó una sensación de fluidez y versatilidad para redondear todavía más la acertada dirección del maestro onubense, exhibiendo una memoria portentosa para enfrentar, sin necesidad de partituras, este complejo repertorio. Entre las obras más aplaudidas, "Bauern-Polka", con unos coros también afinados a cargo de los músicos o la polka "Bajo rayos y truenos", ideal por su vistosidad para cerrar la primera mitad y para servir como bis. El vals "Voces de Primavera", reconocido con facilidad por los melómanos ovetenses, o el célebre "El bello Danubio azul", con una OFIL bien ensamblada donde cada sección cuidó especialmente la sonoridad y la emisión, completaron el programa antes de teñir de ilusión y alegría el coliseo ovetense mediante la "marcha Radetzky", terminando los asistentes en pie (ante la atenta mirada del alcalde, Alfredo Canteli), tributando varios minutos de aplausos a su orquesta, que comienza el año de la mejor manera.