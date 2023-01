Guillén Lafuerza, en contra del cambio de nombre del campo de fútbol Matalablima

"De buenas a primeras apareció una placa con el nombre de José Bolado y los vecinos no están de acuerdo con eso". Es el descontento que transmite Cristina Yebra, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Guillén Lafuerza, barrio al que pertenece el antiguo campo de fútbol Matalablima, a pesar de estar ubicado en La Monxina, y que ahora ha sido rebautizado con el nombre de Juan José Bolado-Matalablima, en honor al nombre del líder vecinal de La Monxina fallecido en 2020.

María Antonia Alonso, vecina de Guillén Lafuerza y mujer de quien hasta ahora se encargaba del mantenimiento del campo, manifiesta el desacuerdo de vecinos, aficionados y usuarios de las instalaciones ante el cambio de nombre. "Ha ocasionado malestar entre la gente, usuarios y los propios vecinos de los barrios de La Monxina y de Guillen Lafuerza".

La agrupación vecinal de Guillén Lafuerza, a petición de los vecinos, contactó con la concejalía de Deportes y con el Ayuntamiento, instituciones que, como respuesta, adujeron la aprobación en un Pleno para realizar el cambio de nombre. "No nos dieron más explicaciones y por eso la gente está rebotada", añade la vicepresidenta de la asociación.

Ante esta decisión que los vecinos consideran haber sido "tomada a traición", han recogido más de 400 firmas con la intención de que el campo de fútbol conserve el nombre de Matalablima, el que lleva desde su inauguración. "No queremos que le pongan el nombre de nadie, queremos que siga llamándose como siempre y si hay que poner el nombre de alguien a ese campo debería de llevar el de la gente que se desvivió por él. No de repente poner otro nombre. Es como si mañana le ponen el nombre de cualquier vecino a la plaza del barrio. No tendría ningún sentido", subrayan desde la Asociación de Vecinos del Guillén Lafuerza.

Por ahora, los vecinos del barrio ovetense se mantienen a la espera de que se resuelva una cuestión que consideran "injusta porque nadie nos consultó ni nos avisó del cambio", añaden desde el colectivo vecinal.