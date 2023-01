Los nuevos cines de Oviedo rendirán homenaje a las salas ya desaparecidas

Los futuros cines del centro de Oviedo tendrán una sala más de las inicialmente previstas –serán cuatro– y cada una de ellas llevará el nombre de alguna de las cadenas cinematográficas desaparecidas en la ciudad, como los "Brooklyn" o los "Clarín". Serán salas pequeñitas, la mayor de todas tendrá 122 butacas, con el objetivo de optimizar al máximo el espacio. "Es lo que se lleva ahora, hacer salas más pequeñas para que sea más rentable y no haya sitios vacíos", asegura Miguel Ángel Pérez que, junto a su socio César Clemente, visitó recientemente el local de Foncalada en el que ha buscado acomodo este proyecto cinematográfico. Estarán ubicados en un local que llevaba décadas cerrado a cal y canto. Inhabitado. Su mera presencia a las puertas del local llama la atención de los viandantes, que tratan de indagar desde la calle cómo son las entrañas del local.

Tanto optimizar el espacio han logrado incrementar su proyecto. César Clemente asegura que "ha habido hueco para una sala más, pequeñita, pero muy mona y que nos viene muy bien. No es lo mismo programar tres salas que cuatro. Cabe una peli más que, al final, es importante". Al detalle, la sala más grande tendrá 122 butacas; habrá una también grande –pero no tanto– con 92 asientos; una mediana con 52, y la más chiquita que es la que se ha ganado de forma inesperada, con 31. Suman 297 en total.

"Para nuestro proyecto era importante que el local fuera el adecuado, que las salas sean las que tienen que ser, que no haya espacios inutilizados", asegura Clemente, "no es tan fácil encontrar un local para crear salas en el centro de las ciudades, y el hecho de estar ubicados en el centro de la ciudad es importantísimo". Esa es la clave del proyecto. Lo que persiguen estos dos socios es conseguir que se pueda volver a ir al cine a pie, sin tener que coger el coche. "El desplazamiento al cine que ya tenemos en Madrid se hace caminando o en transporte público", recalca Pérez a las puertas del local.

Él mismo explica lo del nombre de las futuras salas. "Como vamos a recuperar el cine para el centro de la ciudad cada sala va a llevar el nombre de alguno de los antiguos cines que había aquí en Oviedo, esa es la idea", señala.

Las obras comenzarán de forma inminente, una vez que pasen las fiestas de Navidad. Ya lo tienen todo listo. Cuentan con los permisos del Ayuntamiento; el estudio de arquitectura está hecho, y también tienen a la empresa que se va a encargar de los trabajos. Una compañía de Toledo que ya ha hecho trabajos similares montando cines por España y que ya tiene experiencia en la propia ciudad de Oviedo donde está montando un gimnasio en las inmediaciones de la Lila. Los trabajos, calcula, durarán unos tres meses si todo va bien. Su objetivo es que los cines puedan abrir sus puertas a lo largo del mes de abril, ya en primavera. "No es una obra complicada, no se necesitan demasiados retoques", asegura. Solo unos cuantos metros de pladur para hacer las separaciones de los diferentes espacios y un buen aislamiento –esto es clave– para que el sonido de una sala no se filtre a la vecina.

Con lo que están encantados los promotores del proyecto es con la expectación que hay en torno al proyecto. "Nos ha llamado y escrito muchísima gente. Ya sabíamos que iba a ser así. Aquí hace quince años que se cerraron los últimos cines en el centro de la ciudad, y aunque Los Prados está cerca, lo nuestro es otro concepto", explica Miguel Ángel Pérez.

¿Cuál es ese nuevo concepto? Aunque en los futuros cines Embajadores Foncalada se proyectará cine comercial y "blockbusters"–lo que popularmente se conoce como taquillazos– también habrá un importantísimo hueco para los filmes en versión original y sesiones infantiles con las que intentar enganchar a toda la familia. "Nosotros aquí lo que queremos cuidar es al público que tiene entre 35 y 70 años, y al público familiar", resalta Pérez. Aunque, de manera muy gráfica, Clemente agrega que "nosotros vamos a proyectar de todo aquí, pero lo más seguro es que nos funcione mejor ‘As bestas’ que las de ‘Marvel’".

Las salas, coinciden, tendrán todos los adelantos técnicos, con pantallas de siete metros; películas en tres dimensiones; retransmisiones de ópera en directo; así como eventos y presentaciones. "Aunque no sea un local de grandes dimensiones, porque tiene 350 metros cuadrados, no va a tener nada que envidiar a otro cine", asegura Pérez.

Eligieron Oviedo porque la consideran, en palabras de Pérez, "una ciudad despierta y viva". Y puntualiza también que este tipo de negocios son rentables.