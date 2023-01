Una familia gallega busca hace siete días a su perra en Oviedo

Siete días llevan buscando a "Rosca", Kati Adel Bouza y Enrique Carlos Díaz Tamargo, residentes en Ferrol (La Coruña) quienes, junto a sus tres hijas, Carmen, Carlota y Cecilia, llegaron a Oviedo hace siete días para celebrar la Navidad en familia, pues él es natural de Oviedo, y hacer también un poco de turismo. Les acompañaba, como siempre, su perra de siete años, de raza bodeguero andaluz, que forma parte de la familia desde aquel día en que la madre de una compañera de clase de una de sus hijas se la regaló siendo aún cachorra.

"El día 25 salimos a dar una vuelva con la perrina y luego la dejamos en casa porque queríamos ir a cenar. Cuando volvimos a casa, y vimos que no salía a buscarnos de inmediato supimos que pasaba algo", explica su dueña vía telefónica mientras no deja de buscar a "Rosca" por todo Oviedo junto a su marido. Tal y como explica su dueña, fue todo una cuestión de mala suerte cuando un familiar acudió al apartamento "para saber si habíamos sacado la basura y, al abrir la puerta, la perra salió corriendo escaleras abajo y salió por el portal a la calle, sin dar tiempo a nada", recuerda Kati que, además, matiza que siempre llevan atada a la perra y jamás la dejan suelta en los paseos que hacen con ella.

El disgusto ha sido mayúsculo para esta familia gallega que lleva ya siete días intentando localizar a su perra a través de los avisos y las pistas que les van llegando por medio de la gente que está colaborando para dar con ella. "Estamos agotados, llevamos día y noche buscándola y la han visto por varios lugares pero es un animal muy huidizo y no se deja coger. Al principio la vieron por el parking de Salesas, por Pumarín, e incluso se resguardó de la lluvia en el jardín de una casa en Fitoria pero cuando la vio la dueña de la casa, saltó la valla y no pudo cogerla. También llegaron a verla por La Corredoria", afirma esta vecina de Ferrol quien, además, añade que ya no pueden esperar más porque tienen que volver ya, por motivos laborales, a su lugar de residencia.

En los últimos días les han avisado de que podría encontrarse en el entorno de la pista finlandesa, pues hay quienes creen haberla visto cerca del hotel Casa Camila, en distintos puntos de Fitoria y cerca de los Viveros Solís. El matrimonio no tiene más que palabras de agradecimiento a cuantos están ayudándoles, tanto desde páginas de asociaciones de animales en redes sociales como, a nivel personal, por vecinos, policías, barrenderos, taxistas, en fin, todo el mundo que está poniendo su grano de arena para que "Rosca" pueda volver con los suyos, como recuerda su propietaria.

La familia de "Rosca", que hoy parte de vuelta hacia Galicia, está sobrepasada por las muestras de ayuda que llevan recibiendo desde que su perra desapareció, pues como bien dice su propietaria "ella es y forma parte de nuestra familia. Para mí es como mi cuarta hija. Dicen que todo perro elige a su amo y ella me eligió a mi, es como mi sombra, siempre pegada a mí. La niñas la echan mucho de menos pero yo apenas duermo ni como desde que se escapó", afirma esta mujer que, como su marido, confía en que más tarde o más temprano su perra vuelva junto a ellos, algo para lo cual dejan dos teléfonos de contacto para cuantas personas puedan dar pistas sobre ella, o bien recogerla. Los teléfonos son el propio de Kati, 674871921 y también el de Socorro, que vive en Oviedo: 625077158.