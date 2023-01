"Rosca", la perra desaparecida en Oviedo, volverá a su hogar en Galicia gracias a unas vecinas de La Corredoria

Final feliz para la familia gallega que, tras siete días de búsqueda ininterrumpida de su perra "Rosca", por el entorno de Oviedo, tuvieron conocimiento a última hora de este martes de que el animal había sido localizado y ya estaba a buen recaudo gracias a la persistencia y al trabajo de tres mujeres: Las hermanas Carmen y María de los Ángeles Busto Fernández, y a la hija de esta última y sobrina de la primera, Andrea Fernández Busto quien, además, es voluntaria en la Asociación Protectora de Animales Másquechuchos. Esta última recordaba que no fue nada fácil hacerse con la perra pues es un animal con mucho miedo y muy huidizo.

"Mi tía estaba trabajando en la finca de Cuyences, en La Corredoria, cuando apareció y le dió de comer pero no consiguió meterla en la finca cosa que sí logró mi madre ofreciéndole más comida, el problema es que no había forma de cogerla, y trataba de huir por todos los lados", recuerda esta joven profesora que, estos días, esta de vacaciones y se ha ofrecido a llevar a "Rosca" hasta Ferrol en su furgoneta camperizada, con todas las medidas necesarias para evitar una nueva fuga. "Yo voy encantada, a ellos se les estropeó aquí el coche y están sin él. Estoy de vacaciones, me pagan la gasolina y además haré turismo", dice esta joven con buen humor y que, junto a sus familiares, estuvo el día entero intentando coger al animal hasta que la dueña, Katy Adell, sugirió que se acercara hasta la finca su suegra y su hermana. "En cuanto las vió se puso muy contenta, se acercó a ellas y la pudimos coger, ahora está ya descansando. Está flaquina pero está bien", añadió esta joven quien es una amante de los animales pues, además de dos perros, también tiene gatos a su cuidado.

En Galicia no podían estar más felices y agradecidos. "No veo el momento en que llegue para abrazarla", decía con emoción a este periódico su propietaria.