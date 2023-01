Dulce Abad no jubila su creatividad

"Pero, Dulce, ¿cómo que te jubilas, cómo es que cierras? ¡Ay, qué pena!, pero, también, ¡qué bien por ti, te deseo lo mejor y que disfrutes de tu merecida jubilación!", le decía ayer una de sus clientas a la joyera, artesana y diseñadora Dulce Abad que en pocos días cerrará al público su tienda en Oviedo. Abad, cuya obra es reconocida por su espíritu creativo y personal, y donde la naturaleza es su fuente de inspiración, es además una persona querida entre sus clientes, muchos de los cuales, se acercaron a su establecimiento, tanto para comprar sus últimos artículos en la tienda, como para desearle todo tipo de suerte en el futuro.

"Estoy sobrecogida con tanto cariño y, por supuesto, emocionada. La gente me ha llegado a decir que cómo les hacía esta faena, que no podía cerrar, que tenía que buscar a alguien de la familia que continuara al frente de la tienda", decía ayer esta diseñadora que decidió esperar a que llegara la jubilación de su marido, para acceder a la suya. "Sin duda me gusta mucho lo que hago y es mi tienda, ¿cómo no me va a dar pena cerrarla? Fue una decisión muy sopesada, desde hace un año nada menos, pero el año ya pasó demasiado rápido. Incluso tardé en decírselo a los clientes y la sorpresa fue monumental. Pero, claro, es una decisión que algún día no te queda más remedio que tomar y yo no voy a estar aquí hasta los 70, tengo planes y proyectos por delante", explicaba.

Dulce Abad se dedicó de pleno al diseño de joyas y bisutería personalizada y única, tras dejar atrás varios años de trabajo en el diario "La Voz de Asturias". Ya en 2008 fue una pionera en abrir una tienda online, algo que hoy es tan común, trabajando desde su casa. Siempre fue una mujer creativa y enamorada de las piedras naturales. Tras acudir en Madrid a una feria de joyería acompañada por profesionales del sector, le picó el gusanillo de incorporarse al mismo y decidió formarse. "Empecé muy tranquila, en el taller de mi casa, y al tiempo hice cursos tanto en la Escuela de Joyería del Atlántico, en Vigo, como en el Centro Europeo de Joyería Internacional de Madrid. Me vinieron muy bien, pero luego decidí seguir mi estilo propio", explica ella que, aquel día que vio tanta gente en casa, decidió que era hora de abrir su tienda física, como así lo hizo primero en 2012, en la plaza Porlier, donde solo vendía su obra, y dos años más tarde, en su ubicación actual. "Cuando vi este local me enamoré, tiene una personalidad propia. Le metí un buen arreglo y aquí me vine. Siempre me sentí muy a gusto aquí, formando parte del barrio, en este cogollín de Oviedo", explica ella.

Ella, a quien le gusta trabajar con piezas singulares provenientes de la Naturaleza y convertirlas en piezas únicas a través de sus diseños, también ha triunfado con una de sus últimas obras, los colgantes, cuyo protagonismo es de trozos de cerámica de San Claudio. Hizo ocho, y los vendió todos. "Recuerdo a una persona que vino del Museo de Bellas Artes y me dijo que, con este trabajo, dignificaba la cerámica de San Claudio y claro, me emocioné, como no podía ser menos", explica esta mujer que, a renglón seguido, intenta citar a cuantos artesanos y artesanas vendieron sus artículos en su tienda. "Aquí pude vender de personas con trabajos muy buenos, de gran belleza, únicos en su género, que es muy difícil encontrar en cualquier tienda. Ahí están por ejemplo las creaciones que hice con piezas únicas de la ceramista y pintora María José Barrial; los tocados de MirayToca; los bolsos de Kaparina, las joyas de Yoidart; la obra de Inés Hurtado o los maravillosos pañuelos de Varona", recuerda.

Tras el cierre volverá a los comienzos, a crear desde casa, con tranquilidad, haciendo pequeñas colecciones y piezas únicas, alguna ya encargada. También viajará por toda la costa asturiana, que la quiere disfrutar como nunca junto a su marido; verá más a los hijos y a sus nietos, también viajará más por el mundo, que le encanta, y, por supuesto, seguirá motivándose con cada forma hermosa que descubra en el paisaje y que, a buen seguro, le inspirará una nueva obra. "Tengo muchas inquietudes y mucho por hacer. A mis clientes no puedo menos que mostrarles mi agradecimiento por estos años, por su fidelidad, por su trato y por su cariño. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, porque yo seguiré creando, de eso no hay duda, pero la tienda desaparece, claro, y con ella las marcas y los artesanos con los que he trabajado estos años".