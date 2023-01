«Yo he pedido salud», confiesa Pelayo Vázquez, que a sus 12 años acaba de conocer a Aliatar junto a su hermano Mateo. Ambos han venido a pasar estas fiestas desde su Burgos natal a Oviedo y ayer se acercaron con su primo, Marco Menéndez Vázquez, hasta la recepción del enviado de los Reyes Magos. Aunque lo que abundan estos días son deseos de muñecas, balones, cromos del Mundial y algún que otro teléfono móvil de última generación, la petición de Pelayo no cogió por sorpresa a Aliatar, que precisamente llegaba a la recepción al Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA desde el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde había estado con los pequeños que precisan atención médica.

Mateo, de 8 años, y Marco, de 4, aprovecharon tener tan cerca a Aliatar para recordar sus peticiones a los Reyes Magos. «Yo solo he pedido dos juegos de mesa y un peluche, de ET», precisa Mateo a la pregunta de su primo, que espera estrenar el próximo día 6 «un tren». Para la Variante de Pajares todavía habrá que esperar un poco más, pero a la vista de la procedencia de varias de las familias que ayer acudieron a la sede del periódico la llegada de la alta velocidad ferroviaria será bienvenida. Y es que varios de los pequeños y pequeñas, de fuera de Asturias, están pasando estas fiestas de Navidad con las familias de sus progenitores. Por ejemplo, Carmen y Marta Bordiú, que ayer estuvieron por primera vez con Aliatar y han venido desde Madrid al igual que las hermanas Sofía y Carmen Laspra. A las cuatro les sacaba las confidencias requeridas para la ocasión un entrañable Aliatar, que acumula décadas de experiencia en la tarea de ayudar a los Sus Majestades de Oriente: «Ellos se enteran igual, por algo son Magos», le cuenta a una de ellas, que escucha con cara de emoción y de lo más atenta, cómo Alba García, de La Magdalena (León), de 6 años, que, acompañada de su tía abuela, debía llevar una larga lista de peticiones porque comenta, la mar de sincera, «tengo seis casas».

El retorno de la diáspora se hace notar. Unai Montero, 3 añitos, le cuenta casi al oído a Aliatar que ha pedido «juguetes de Toy Story». Es también de Madrid y ha venido estos días «a casa de sus abus», comenta su madre, la ovetense Belén Milla. Una situación parecida a la de Diego Campos, de 7 años, que vino a pasar las fiestas desde Zaragoza. De bastante más cerca, de Cangas de Onís, son el trío compuesto por Fernando (7 años), Pepa y Rita Guirado (9 meses). «Nos portamos bien», asegura con cara de no haber roto un plato el mayor, bajo la mirada cómplice de sus padres, Fernando Guirado y María Naves, que tiene en el cuello a la bebé de la familia. Con todos ellos y los que aún estaban por llegar, alcanza un acuerdo Aliatar: «¡Nos vemos en la cabalgata!». Y las nenas y nenos aceptan encantados.

No faltan, lógicamente, los niños y niñas ovetenses, como los hermanos Paula, Diego y Marta a la que, con los nervios lógicos, en fechas tan señaladas, de sus 5 años, se le olvidó «decir una cosa a Aliatar: la Nancy del spa». Su hermano, en cambio, sí tiene en mente «los 50 sobres del Mundial». Y los hermanos Liam (9 años) y Joel Gornall, también lo tienen bastante claro: «Yo he pedido una guitarra eléctrica», explica el mayor. Y Aliatar, tras quedarse pensativo un instante, les deja tranquilos tras el interrogatorio preceptivo de si se han portado bien en clase y en casa: «Pues si no me equivoco, alguna de esas cosas que me decís estaban entre los regalos que traen los Reyes». Ya queda menos para la noche más mágica del año.