Auge del emprendimiento en Oviedo, que ya comienza a captar nómadas digitales

Marta Pérez tiene la idea y la experiencia. Tras un tiempo en una compañía privada, hace unos meses decidió emprender por su cuenta. Montar su propio negocio desde cero. Será –la empresa nace este mes–, una agencia de marketing especializada en la gestión de las redes sociales corporativas. Un tipo de negocio que está al alza, aún en tiempos de turbulencias económicas. "Necesito formarme constantemente porque este es un mundo que va muy rápido", asegura. Ya tiene clientes para lanzarse de lleno de forma inmediata.

No es un caso único. Hace meses que en el área de licencias municipal notan un incremento en la solicitud de permisos para nuevos negocios. Sobre todo, de los que califican como singulares.

Ese auge del emprendimiento está llegando a espacios destinados a acoger a estos nuevos empresarios, como el talud de la Ería, que es donde ha decidido asentarse Marta Pérez. Es una de las últimas en llegar a este espacio destinado para hacer que los proyectos empresariales vayan floreciendo.

El talud ha alcanzado este año el 70% de su ocupación –un porcentaje bastante elevado– y, según sus rectores, a lo largo de este turbulento 2022 se han incorporado 75 nuevos emprendedores. Es decir, más de seis al mes de media. La mayoría son jóvenes. Tienen entre 30 y 40 años y están enfocados a las nuevas tecnologías, a la comunicación y el marketing, a la consultoría o a la ingeniería.

Nacho Cuesta, concejal de Urbanismo y que lidera el área de licencias , pone el acento en el esfuerzo para "atraer nuevas inversiones y nuevos negocios a la ciudad, facilitando y agilizando los trámites burocráticos que eran un muro contra el que chocaba la actividad por las trabas que recibían los inversores".

En el maremágnum de nuevas licencias hay de todo. Sorprende la proliferación de lavanderías autoservicio. Hay dos posibles explicaciones: el precio de la electricidad, en constante ascenso, y la gran cantidad de estudiantes, especialmente del MIR, que habitan la capital asturiana. Aunque no son estrictamente nuevos negocios, el área de licencias asegura que también llama la atención la gran cantidad de permisos que se están pidiendo para instalar puntos de recarga para coches eléctricos, prácticamente en todos los hoteles, en garajes, gimnasios y hasta en la fábrica de armas de Trubia.

Ya más anclado al ámbito empresarial aseguran que se da un auge de los negocios de adiestramientos de perros y de ventas de alimentos ya cocinados.

De vuelta al talud de la Ería, este espacio no es solo el paraguas bajo el que se cobijan y maduran nuevas ideas empresariales. También lo frecuentan teletrabajadores o lo que ahora –tras la pandemia– se conoce como nómadas digitales. Es el caso de Rafael Forcada, que dirige la compañía ActualMed que, curiosamente, tiene su sede en Castellón. Él trabaja desde Oviedo. "Nos dedicamos a la gestión de imágenes médicas digitales en la nube para radiólogos, llevamos desde 2010", explica. Sobre lo de dirigir una compañía –de diez empleados– a cientos de kilómetros apunta que la decisión se debió a que su mujer, asturiana, logró una plaza como funcionaria en la región. "Toda la empresa está allí y trabajamos a distancia, en el talud llevo ya cuatro años, lo descubrí cuando venía a veranear porque buscaba un lugar en el que teletrabajar, me interesé por el vivero de la salud de la Corredoria, pero no tenían espacio coworking y me vine para aquí", destaca. Y funcionó.

Otras empresas

Uno de los últimos en llegar al talud, un poco antes que Marta Pérez, fue Marcos García que tiene una compañía que se dedica al análisis de los riesgos laborales y la formación para prevenirlos. Un sector que, gracias a la legislación española, tiene una enorme estabilidad. García acaba de trasladar la empresa a Oviedo, después de años con ella asentada en Zaragoza y trabajando para grandes multinacionales. No le falta trabajo. "Estamos haciendo la inspección del parque de bomberos", asegura. Lo de asentarse en La Ería podría decirse que se lo trajo en la mochila. "Este mismo mecanismo lo conocí en Aragón, son espacios muy cómodos para los emprendedores y donde se establece una cadena de colaboración entre empresas", destaca.

Más nuevos. José Manuel Menéndez, asesor de empresas y trabajadores, lleva desde marzo en el talud. Lo hizo por ahorrar costes. "El alquiler había subido y ahora el asesoramiento ya no es como antes, los clientes no necesitan verte en persona, todo es digital", señala. Además, es de la zona. Otro de los veteranos es Yago Prado, socio de la compañía Dyn Hub y se dedica también a los riesgos laborales. "Detectamos que no había ninguna aplicación informática para la gestión de toda la documentación que se genera en materia de prevención y hace un año nos pusimos a desarrollarla". La empresa tiene sede en Barcelona, pero la parte informática se hace desde Asturias. "Soy de aquí y estaba trabajando desde casa hasta que surgió la necesidad de contratar a una persona para el proyecto, así que decidimos venirnos a este espacio, que ya conocía a través de algún amigo", asegura.