Los Reyes traen cola en el Calatrava

"Me haría mucha ilusión que me trajeran un violonchelo". Martina Suárez tiene tan solo ocho años, es una apasionada de la música y su sueño para estas navidades es encontrarse con su ansiado instrumento bajo el árbol. Ella y su hermana Jimena estuvieron entre los cientos de niños que durante la tarde de ayer abarrotaron y formaron grandes colas en el Calatrava para entregar cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar. "Este año no habrá carbón", garantizó el primero, mientras que el tercero pidió al 2023 la paz en Ucrania y Gaspar destacó el buen comportamiento de los niños asturianos.

Había ganas de disfrutar de la primera recepción real sin distancias de seguridad desde 2020 y por ello fueron muchas las familias que se agolparon a la entrada de la sala de cristal del palacio de congresos con bastante antelación a la hora de apertura, prevista para las cuatro y media de la tarde. Curiosamente, los primeros en llegar hasta sus Majestades venían del lejano Oriente asturiano. "Creímos que sería un acto muy bonito", indicó Silvia Redondo para justificar el desplazamiento realizado junto a su marido, Adrián Arduengo, y sus tres pequeños, Cayetana, Casilda y Camilo, de seis y cuatro años, y dos meses, respectivamente. "¡Me ha dado caramelos!", exclamó mostrando el puño la hermana mediana tras sentarse sobre las rodillas del rey Melchor. Hubo incluso quien vino de más lejos. "Es la primera vez que pasamos estos días aquí y nos hacía ilusión celebrarlo", declaró Sonia Fernández, una ovetense afincada en Alemania a la que no importó esperar durante varias decenas de minutos para que su hijo de seis años, Luis Mueller, posara con los Reyes ante la presencia de su progenitor, el germano Tobías Mueller. Al matrimonio formado por Marcos Colunga y Carmen González no se les cayeron los anillos por hacer el esfuerzo de montar el dispositivo para desplazar a sus cuatro hijos de entre dos y ocho años hasta el Calatrava. "Están un poco revoltosos con la llegada de los Reyes", coincidía la pareja tras posar para LA NUEVA ESPAÑA con unas cartas llenas de peticiones. "Veremos lo que traen", lanzaba al aire el padre, con media cabeza ya puesta en el Tartiere. "De aquí me voy con los mayores a ver el partido", avisó Colunga. El mismo recorrido efectuaron los hermanos de Ventanielles Mateo y Mario. "Son socios desde que nacieron", presumía Luis García, abuelo de los pequeños de cinco y tres años, respectivamente, que acompañados de su madre posaron para fotos junto a los Reyes y los montones de regalos colocados en la sala de cristal del Calatrava. "¿Son de verdad?", preguntó el mayor de los hermanos, a lo que su madre replicó rotundamente: "¡Claro"!". En total fueron más de tres horas y media en las que los ayudantes principales de los reyes, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, José Manuel Ferreira; el director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio; y el sociólogo nigeriano Prince Kennedy se emplearon a fondo en compañía de la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. Esta última lanzó una invitación a los ovetenses para que acudan a esta recepción que hoy abrirá sus puertas de nuevo al público entre las 11.00 y las 14.30 horas.