Rita Ojanguren (Oviedo, 1991) ha decidido que es la hora de cerrar un ciclo que empezó hace tres años con una actuación en la sala La Salvaje, en una noche de Reyes. "En aquel concierto presentaba un disco en inglés, ahora escribo en español y en portugués, el idioma ha cambiado; he aprendido en la composición y la interpretación, pero hay algo que no ha cambiado: me subo a un escenario a cantar sola cosas muy íntimas", recapitula la cantante. Ahora que empieza una nueva etapa, sin conciertos en directo durante los próximos meses, vuelve al mismo lugar, a La Salvaje, para despedirse temporalmente de los seguidores que la han acompañado durante estos últimos años.

