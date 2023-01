La RAE define el adjetivo “bilingüe” como la persona “que habla dos lenguas”. Como se puede observar, se trata de una definición sencilla y abierta, lo cual nos permite aproximarnos al concepto desde una perspectiva amplia y compatible con diversas situaciones. Así, una definición coherente con esta perspectiva y, al mismo tiempo, un poco más concreta sería: “La capacidad de comunicarse con fluidez y confianza en dos lenguas”.

Ser bilingüe no tiene por qué suponer ser hablante “nativo/a” de dos lenguas.

Esta definición amplia e inclusiva nos lleva a aceptar que hay diferentes contextos, grados, y maneras de ser bilingüe. Evidentemente el nivel de dominio de ambos idiomas ha de ser, como mínimo, avanzado, pero no necesariamente nativo ni el mismo en ambos idiomas. De hecho, lo más habitual es que haya un idioma principal que se domina y utiliza más (en la mayoría de los casos el idioma “nativo”), y un segundo (o tercero, cuarto…) cuyo dominio y utilización es menor. Esto no quiere decir que no haya situaciones en las que un hablante pueda tener un dominio similar de las dos lenguas, pero sí que el bilingüismo se ejerce de diferentes maneras dentro un amplio espectro.

Así, en contra de lo que comúnmente pueda pensarse, ser bilingüe no tiene por qué suponer ser hablante “nativo/a” de dos lenguas. O dicho de otra manera, no solamente las personas nativas en dos lenguas son bilingües, sino que cualquier persona puede llegar a ser bilingüe si logra dominar una segunda lengua, aunque la haya aprendido de adulta y/o su dominio no sea el de alguien nativo/a.

Las principales ideas equivocadas en torno al bilingüismo.

En el imaginario colectivo aún persisten ciertos errores o ideas equivocadas con relación a estos conceptos. A continuación vamos a comentar algunas de ellas.

Solamente las personas que aprenden una segunda lengua de pequeñas pueden ser realmente bilingües. Esta es una de las ideas erróneas más extendidas. Por supuesto, la infancia es la etapa idónea para aprender cualquier idioma gracias la excelente disposición y plasticidad de nuestro cerebro durante esos primeros años de nuestras vidas. Niños que se crían y educan en dos o más idiomas al mismo tiempo –algo habitual en familias internacionales- logran ser bilingües sin dificultad y, además, suelen tener dominio bastante similar al de cualquier hablante nativo, especialmente en la expresión y comprensión oral. Sin embargo, cualquier persona puede convertirse en bilingüe en cualquier etapa de su vida siempre que se exponga, aprenda y practique un segundo idioma lo suficiente . Como cualquier habilidad o destreza, cuanto antes se empiece mucho mejor, ya que a medida que avanza la edad, más esfuerzo nos va a exigir el aprendizaje de otro idioma.

Tal como hemos comentado antes, ni es un requisito sine qua non, ni es lo más habitual. Normalmente suele haber un idioma principal y uno secundario. Además, los contextos y ambientes en los que se hablan las dos lenguas pueden cambiar (familia, entorno laboral, amistades,..) La casuística es muy amplia, y podemos encontrarnos fácilmente tanto con personas que tras años haciendo su vida en un idioma diferente del suyo de origen, se sienten más cómodos con él, como con el caso contrario de personas que al cabo de décadas siguen prefiriendo su idioma “nativo” como preferente, siendo completamente bilingües. Conviene mencionar otro modelo de bilingüismo muy presente nuestro país. En lugares donde conviven dos lenguas es muy frecuente que sus habitantes utilicen ambas de forma habitual, a veces cambiando según el contexto, pero incluso pasando de una a la otra sobre la marcha y de forma natural. Esta fórmula está muy extendida en lugares como Cataluña, Galicia o País Vasco. Si hablas una lengua con algo de acento no eres realmente bilingüe . Para desmontar esta idea hay que partir de un hecho incontestable: todas las personas tenemos acento al hablar cualquier idioma. La concepción de que en las lenguas existe un acento “neutro” o canónico hace tiempo que ha sido abandonada. Esto no quiere decir que la forma de hablar no deba ajustarse a las normas gramaticales, etc…, ni que sea admisible hablar –o escribir- cometiendo errores. Sencillamente que tener un acento –ya sea de un territorio concreto o derivado de una lengua materna dominante- no obsta para ser perfectamente bilingüe en dos idiomas ni desde luego refleja una peor utilización del idioma.

. Para desmontar esta idea hay que partir de un hecho incontestable: todas las personas tenemos acento al hablar cualquier idioma. La concepción de que en las lenguas existe un acento “neutro” o canónico hace tiempo que ha sido abandonada. Esto no quiere decir que la forma de hablar no deba ajustarse a las normas gramaticales, etc…, ni que sea admisible hablar –o escribir- cometiendo errores. Sencillamente que tener un acento –ya sea de un territorio concreto o derivado de una lengua materna dominante- no obsta para ser perfectamente bilingüe en dos idiomas ni desde luego refleja una peor utilización del idioma. Educar a los niños en dos lenguas perjudica su desarrollo cognitivo. Esta idea estuvo muy extendida hasta hace algunos años, de forma que pediatras y pedagogos recomendaban no exponer a niños pequeños una educación en dos idiomas para evitar supuestas confusiones o retrasos en su desarrollo lingüístico o comunicativo. Sin embargo, sucesivos informes por parte de expertos neurólogos y psicólogos se han encargado de desmontarla de forma rotunda. De hecho, todos los estudios publicados en los últimos años establecen las ventajas o beneficios a nivel neurológico y social que aporta una educación bilingüe para niños y adolescentes, pero también el ejercicio del bilingüismo a personas de cualquier edad.

Ventajas del bilingüismo

Vistas algunas de las principales ideas equivocadas respecto al bilingüismo, nos ocuparemos a continuación de las ventajas o beneficios más importantes a nivel cerebral, según los principales estudios sobre la materia. La mayoría de ellas se derivan del hecho de que los cerebros de las personas bilingües funcionan de forma diferente que los de las personas monolingües. Así, el ejercicio del bilingüismo permite que se activen diferentes áreas del cerebro, aumentando la densidad de la materia blanca que recubre las conexiones neuronales. De este modo, la práctica de dos idiomas de forma habitual funcionaría como un ejercicio o gimnasia cerebral, tal como defienden los expertos del proyecto Brainglot sobre bilingüismo y neurociencia cognitiva de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. En este sentido, los principales beneficios serían: