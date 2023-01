Belén Suárez agradece el apoyo de Podemos y tiende la mano a IU

Belén Suárez Prieto, la independiente que quiere aspirar a la Alcaldía al frente de una candidatura "municipalista y de unidad de la izquierda", agradeció este sábado a Podemos Oviedo la "decisión política" de respaldar su proyecto, después de que la portavoz de Podemos, Lluisa Nogueiro, hiciera oficial el acuerdo del pasado día 27 de diciembre para integrarse en una lista encabezada por la activista social y organizadora de los desayunos y meriendas solidarias del Antiguo. Tanto Suárez como el ganador de las primarias locales de Podemos, Ignacio Loy, mostraron su deseo de que IU se sume a una candidatura que, según reconocieron, todavía no tiene nombre. "Todo proyecto de unidad precisa de decisiones acordadas que irán llegando", adelantó Loy.

Desde Podemos se volcaron en la puesta de largo del respaldo a la que será su apuesta para los próximos comicios locales del 28 de mayo. Junto a Belén Suárez posaron, además de Loy y Nogueiro, otros dos integrantes de la lista ganadora de las primarias moradas en la capital, Gemma Arbesú e Ignacio Grossi, los cuales escucharon con atención los planes de la aspirante a alcaldesa para la ciudad.

Suárez Prieto fijó como sus prioridades la protección del patrimonio ovetense siguiendo la línea de rechazo de Podemos a proyectos como el plan de La Vega o la Ronda Norte. Sobre el protocolo para recuperar los terrenos de la antigua fábrica de armas, Suárez aseguró que "no nos gusta nada", aunque dijo apreciar cierta "marcha atrás" en la renuncia municipal a la "ocurrencia del rascacielos de 25 plantas" y la conservación de los chalés del conjunto fabril.

La aspirante a regidora también defendió la búsqueda de alternativas a la Ronda Norte, la recuperación de "unas fiestas de San Mateo para la ciudadanía" y un refuerzo de las políticas sociales para ayudar "a los que más lo necesitan", subrayando que las sucesivas crisis vividas desde 2008 han generado que muchos ovetenses se encuentren en situación vulnerable.

Sobre la posibilidad de que IU y otros partidos a la izquierda del PSOE se sumen a este proyecto político, Ignacio Loy aseguró que "se están dando pasos para ratificar la confluencia" de las fuerzas de izquierdas en torno a Suárez, quien se ve capaz de unirlas para formar una mayoría progresista frente a las derechas de Canteli y Vox. "Si no viera posible la alternativa a Canteli no me presentaría", apuntó la activista social, quien admitió que "nunca es fácil para una organización política –en referencia a Podemos e IU– ceder el puesto a una independiente".