Todo está en sus libros

Parecido trajín mueve a Vicky Cueto-Felgueroso por las escaleras de un portal y otro de la calle Cervantes. En uno no tendrá más de 8 años y Amparín sale corriendo de la portería detrás de ella y de sus amigas Isabel García-Ovies, Macarena Grande y Marisa Morales para ver si se meten en casa de una vez y dejan de enredar. Que al menos se manden notas por el patio interior, subiendo y bajando la cesta, pero que no le revolucionen el rellano. En el otro portal, unos números más arriba, es marzo de 2020, el Gobierno de España acaba de confinar a la población y Vicky baja a buscar a su nieto Luis –dos meses– para que se lo dejen un rato y ofrecer a su hijo, de paso, unos guisantes con jamón. Casi toda la vida de esta abogada especializada en mediación matrimonial gravita alrededor de estas coordenadas. Y aunque pasen los años, y el trajín siga, y también los viajes, siempre vuelve a recalar en este despacho forrado de libros, a abrazarse a uno de esos volúmenes como hace esta mañana y a abrir mucho los ojos.

Esa pasión lectora se la debe a su abuelo Víctor Botas, un hombre excepcional que cuando no estaba en los almacenes tiraba de nieta hasta agotar el programa. Consistía, por ejemplo, en darle "Actualidad Económica" y la tercera de "ABC" y pedirle que le explicara lo que había entendido. Ella tenía 10 años y hacía lo que podía. Es de suponer que prefería acercarse por la librería Gema, en Milicias Nacionales, y preguntar si había llegado alguno nuevo de "Los Cinco", la sempiterna pregunta que desesperaba a Julián, el dueño: "¡Ay, neña! ¡No se escribe pa ti!".

El abuelo Víctor también se la llevaba de viaje por España, y con él se subió por primera vez a un avión y viajó a Londres. Empezaban los setenta, se acuerda de que había fotógrafos al bajar de la escalinata porque era el primer vuelo entre Asturias y Madrid y del vestido vaquero que llevaba. Ese día decidió que quería ser azafata, y así se lo llegó a decir a Luis Fernández-Vega Valvidares en la consulta de Marqués de Santa Cruz, sin sospechar, ni la chavala ni el anciano, la carga profética que encerraba la respuesta del oftalmólogo: "¡Pues cásate con un médico y ya verás lo que vas a viajar!". Ese marido acabaría siendo el nieto de aquel doctor, Luis Fernández-Vega Sanz, entonces estudiante en Madrid y merodeador ocasional del autobús de las Ursulinas cuando salía de Óliver. Allí se vieron por primera vez, luego en el Tenis, él tenía siete años más y Vicky sabía que Oviedo era un sitio pequeño en el que las cosas no había que hablarlas mucho. Durante algunos meses se inventó un novio madrileño por despistar, pero con el verano llegó una llamada para ser la reina de las fiestas y el Día de América en Asturias él le tiró una flor desde la consulta y ella se la devolvió. Se casaron un 18 de diciembre tormentoso. Él acababa de sacar la cátedra, y ella, de acabar la carrera. El matrimonio no la apartó de la profesión y logró conciliar de la mejor forma posible. Fue fiscal suplente de Joaquín de la Riva, procuradora y, finalmente, abogada especializada en derecho de familia con bufete en el centro entre varias socias. Se jubiló en lo más alto, cuando vio que era la última y le tocaba dar el relevo. Hoy sigue entre sus libros y el trajín no ha bajado.