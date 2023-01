"Valoramos usar Uría para orquestas en San Mateo tras el éxito del encendido navideño"

Satisfecha, feliz y orgullosa. Así se define la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, al dar por finiquitadas las últimas Navidades del mandato con unas cifras que hablan por sí solas: 60.000 personas en la cabalgata, más de 15.000 usuarios de la pista de hielo, casi 40.000 visitas al belén de Trascorrales o los 5.500 niños que pasaron por la recepción real del Calatrava son algunos de los datos que esgrime para celebrar lo que considera "un fin de año redondo".

–¿Qué balance hace de la Navidad ovetense?

–Un éxito rotundo. Cumplimos con el objetivo del alcalde, Alfredo Canteli, de llenar Oviedo de gente. Las calles abarrotadas lo demostraron día tras día.

–¿Cuáles fueron para usted las claves de dicho éxito?

–Hicimos una programación de todos y para todos, aunque creo que el principal reclamo fue la iluminación navideña. Se amplió a todos los barrios y ello unido a las ganas de salir y al buen tiempo hizo el resto.

–¿Cómo vio la cabalgata?

–Sigo emocionada. No sé ni los mensajes que recibí tanto por teléfono como por las redes sociales cargados de felicitaciones. Desde la Escuela de Minas hasta la plaza de la Catedral no había ni un hueco. Es una cabalgata única en España porque no uso tracción mecánica. Además, tenemos vestuario con más de 60 años que mezclamos con el de grandes películas. Tiene un encanto especial y creo que debería ser fiesta de interés turístico regional.

–Los Reyes estuvieron entregados.

–Melchor, Gaspar y Baltasar, perfectamente asistidos por José Manuel Ferreira, Alfonso Palacio y Prince Kennedy, son dignos de elogio. No se fueron del Calatrava hasta que se sacaron fotos con todos los niños, aunque para ello tuvieron que estar varias horas más del horario previsto.

–¿El desfile de Papá Noel ha venido para quedarse?

–El año pasado fue un poco proyecto piloto y hubo mucha gente. Este año ampliamos el recorrido y también estuvo a tope. Creo que es un acierto seguir apostando por él como un atractivo importante para la mañana del día 24.

–Los animalistas no parecen muy de acuerdo.

–No voy a entrar en polémicas estériles con los animalistas. Toda la vida hubo animales en las cabalgatas y se va a seguir haciendo. Los animales pasan controles exhaustivos y tenemos los permisos de la autoridad competente, que es el Principado.

–¿Tiene margen de mejora la Navidad carbayona?

–Siempre se puede crecer. Lo hablé con el Alcalde el día de la cabalgata e hicimos autocrítica. Viendo cómo estaba el Calatrava, nos dimos cuenta de que hay que hacer algún tipo de animación para los que tienen que esperar mucho haciendo colas. También creemos conveniente reforzar los espectáculos exteriores. Los villancicos y animaciones en la calle tuvieron una grandísima acogida y si seguimos aquí el próximo año reforzaremos esa oferta.

–¿Les ha descubierto el encendido de la calle Uría un nuevo escenario festivo?

–Es una cosa que teníamos en mente hace tiempo y, visto el éxito, desarrollaremos más cosas con cortes en ese punto.

–¿Qué cosas?

–Cuando inauguramos las luces mucha gente nos sugirió que deberíamos repetir para San Mateo, trayendo alguna orquesta. Es algo que estamos valorando seriamente.

–¿Hay algo avanzado para la Ascensión?

–De momento no hay novedad. Sí tengo claro que seguiremos el modelo del año pasado. Si todo va bien, repetiremos el concurso de ganado en El Asturcón. También estudiamos ampliar el desfile de ganado que tan buena acogida tuvo en 2022.

–¿Se ve ya en las listas del PP para las elecciones de mayo?

–Estoy a disposición de Alfredo Canteli y del partido. Estaré donde quieran que esté y si sigo me comprometo a continuar trabajando por Oviedo como estos cuatro años.

–¿Siente el respaldo del resto de compañeros del gobierno?

–Me siento apoyada por Canteli desde el primer día que me metió en su lista. Aparte de mi jefe, es mi amigo. Al día siguiente de la cabalgata me llamó para felicitarme. Durante la adoración al Niño Jesús estábamos los dos muy emocionados.

–¿Alivian estas felicitaciones las quejas de los primeros días de San Mateo?

–Esto fue el cierre de un gran año y no pudo salir mejor. No obstante, es el resultado del trabajo de todo el equipo de gobierno. Turismo, Cultura, Economía y Deportes también ofrecieron programación y Seguridad Ciudadana posibilitó que la cabalgata fuese segura pese a que había 60.000 personas.

–¿Lleva tiempo preparar la Navidad?

–Desde que acabó San Mateo. Son un montón de cosas en las que hay que estar muy encima. Hasta buscar 700 kilos de caramelos tiene su aquel. No valen unos caramelos cualesquiera, hay que buscarlos sin gluten y con condiciones que puedan sentar bien a todos los niños. A ello se suma que hay mucha documentación y contratos que tramitar. Es un trabajo muy intenso durante varios meses, pero merece la pena.

–¿Les dejarán sin cuartel general para la cabalgata si trasladan Minas?

–El día que nos falte Minas será como perder un hijo. Es el centro neurálgico que usamos desde mediados de diciembre para preparar todo. Sería muy complicado buscar una alternativa para acoger a 1.600 personas.

–¿Hay posibilidades de que la cabalgata siga creciendo?

–Creo que todo es susceptible de ir a más. Si bien es cierto que los 1.600 figurantes de este año son la mayor cifra que hemos alcanzado, no descarto que se pueda aumentar. Ahí juega un papel fundamental el director artístico, Luis Antonio Suárez, que este año se sacó de la manga el séquito de Yemen para sumar 70 participantes más en el desfile.

–¿Fue un acierto recuperar la adoración al Niño tras los años del tripartito?

–Nunca se debió perder. Teníamos claro que había que recuperarlo y el éxito de público lo acredita. La seguiremos manteniendo mientras sigamos aquí. Solo hay que ver las Navidades de estos cuatro años y las de hace cinco, cuando apenas había una bola de plástico en la plaza de la Catedral.