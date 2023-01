"Fallos en la plataforma" impidieron a Oviedo adherirse al bono cultural joven

El Ayuntamiento de Oviedo intentó adherirse al bono cultural joven pero "hubo fallos en la plataforma telemática" que lo impidieron. Así lo asegura el presidente de la Fundación Municipal de Cultura y concejal, José Luis Costillas, que remarca que "se hicieron los trámites pero que hubo problemas" y que "la plataforma no estaba habilitada para que se incorporasen administraciones públicas".

El PSOE había denunciado que debido a la "absoluta desidia y dejadez del equipo de Gobierno municipal" la ayuda estatal directa de 400 euros concedida a quienes cumplieron 18 años a lo largo del año 2022 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales, no fue válida para las actividades programadas por la Fundación Municipal de Cultura.

Apuntó Costillas que aunque "se intentó solucionar el problema" finalmente no fue posible la adhesión al bono cultural joven. Pero, remarcó, por parte de la Fundación Municipal de Cultural se volverá a intentar para que se pueda aplicar a las actividades que se organicen durante este año.

Lo hará "cuando vuelvan a abrir la plataforma", señala el concejal de Cultura, que hace hincapié en que "se intentó solucionar el problema" para adherirse al bono cultural joven pero que no fue posible aunque "lo estuvimos intentando hasta el último minuto".

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura trasladó que se enviaron "correos cruzados con la entidad" además de llamadas a un teléfono "en el que no contestaba nadie". "Intentar incorporarse al bono cultural joven fue una travesía por el desierto", asegura. José Luis Costillas destaca "el trabajo de todos los funcionarios de la Fundación Municipal de Cultura" para poder conseguirlo pero finalmente no fue posible. "Me consta que lo intentaron por activa y por pasiva", recalca.

Cerca de 5.000 jóvenes asturianos de 18 años solicitaron el bono cultural joven, según los datos facilitados en noviembre del pasado año por el Ministerio de Cultura y Deportes. Representa el 62,78% de los jóvenes que viven en Asturias y alcanzaban la mayoría de edad el pasado ejercicio. Un porcentaje superior al registrado en España, donde las solicitudes alcanzaron las 281.557, lo que supone el 58,65%. El plazo para solicitar las ayudas finalizó el 31 de octubre. Una vez concedida la ayuda, los jóvenes dispondrán de un año para gastar los 400 euros del bono cultural joven. Esta cuantía se carga en una tarjeta de prepago virtual, o física si el beneficiario no tiene dispositivo móvil.

Esta ayuda estatal puede ser empleada por los jóvenes en artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales como entradas y abonos para artes escénicas, música en directo, cine, museos, bienes integrantes del patrimonio histórico español, bibliotecas, exposiciones y festivales escénicos, literarios, musicales y audiovisuales. La cuantía destinada para este apartado es de 200 euros.

Cien euros se pueden gastar en productos culturales en soporte físico: libros, revistas, prensa u otras publicaciones periódicas, vdeojuegos, partituras musicales, discos de vinilo, CD y DVD. Y los otros 100 euros serían para el consumo digital o en línea, que abarca suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas y alquileres a plataformas musicales, de lectura o audiolectura, o audiovisuales y compra de audiolibros y de libros digitales, entre otros productos.