La salida del grupo Vox del que hasta ahora era su segundo edil, Hugo Huerta, y su conversión en concejal no adscrito propició este miércoles el paso de su partido al grupo mixto y su desaparición como grupo político propio. Se trata de una cuestión casi nominal a la que obliga el reglamento del pleno al quedarse Cristina Coto como única representante de su formación. No habrá muchas más implicaciones ni para Vox ni para el edil Huerta, que mantendrán su estatus, remuneraciones, número de asesores y presencia en comisiones según el acuerdo aprobado este miércoles por la mañana en el Pleno con los 14 votos a favor de PP y Cs, los 12 votos en contra de Somos, PSOE y Cristina Coto y la abstención el propio Hugo Huerta. La recomposición del Pleno brindó, no obstante, un debate político en el que PSOE y Somos acusaron al equipo de gobierno de Canteli de incumplir la proporcionalidad exigida y dar más cuota a Vox con este nuevo reparto, lo que Ana Taboada resumió como la "sobrerepresentación de la ultraderecha".

Cristina Coto, al revés, reclamó menos margen de acción para su exconcejal, al que afeó, mentando los pactos antitránsfugas, que no se hubiera marchado y dejado el sillón al siguiente. Fue, con todo, más dura en su réplica a las críticas de las formaciones de "ultraizquierda y sus matemáticas miserables", en sus palabras. "Creo que es irrelevante, les veo muy preocupados, el grupo Vox existe y seguirá existiendo, y si lo quieren llamar mixto ustedes serán el 'sandwich', con uno que no es de Podemos, otro que no sabe con cuántas patas va a armar una candidatura y llamando al agrupémonos todos en la lucha final cuando ya no tienen ni lucha".

El rifirrafe entre Taboada y Coto tuvo, incluso, su traslación internacional, cuando la segunda afeó los abrazos de Yolanda Díaz a Lula y la primera le replicó con un "ya sé que ustedes les gusta Bolsonaro, y no Lula, que salió de las urnas". Coto todavía acertó a lanzar un "no salió de las urnas, Lula salió de la cárcel". Desde el PP, Mario Arias defendió que la proporcionalidad que se aplica ahora es válida pues no modifica el resultado de ninguna votación que antes hubiera podido tener un significado distinto, y aprovechó también para recriminar a Taboada sus llamadas al respeto democrático "con el espectáculo que están dando en su propia casa", en alusión al enfrentamiento entre la dirección del partido regional y el grupo de la candidata que venció en las primarias de esta formación. Más leña al fuego, Arias sacó a relucir que Taboada "contrató de forma irregular a una compañera de partido en el anterior mandato" ante las advertencias de la portavoz de Somos que le anunció que si no rectificaba sus palabras se vería en los tribunales,

El acuerdo aprobado ayer supone que en las comisiones municipales el PP tendrá 4 votos, el PSOE, 3; Ciudadanos, 2; Somos, 1; el grupo mixto, 1 y el concejal no adscrito una cuota del 0,4. Huerta también estará en el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura con ese mismo coeficiente. Respecto a sus ingresos, seguirá siendo un concejal no liberado que derecho a cobro de dietas por asistencia a comisiones y plenos. Aunque ahora esté en más de las que estaba antes, su tope salarial será el mismo que tenía antes, de 1.900 euros al mes.

Ante este planteamiento Taboada presentó una "enmienda in voce" para que la representatividad en las comisiones se repartiera entre Coto y Huerta, con un 0,5 cada uno. Al no hacerlo así, Somos denuncia que los 12.919 votos de su formación se plasman en las comisiones con el mismo peso que los de 7.586 votos de Vox en las pasadas elecciones, lo que supone una sobrerrepresentación de más del 300%.

Parecidos argumentos utilizó el líder de la oposición, el portavoz socialista Wenceslao López, que alertó de la existencia, ahora, de dos proporcionalidades, la aprobada al inicio del mandato y esta nueva que ofrece a Cristina Coto un peso mucho mayor que al resto. Por más que pidió que se corrigiera el error y apelara a las matemáticas, el PP no hizo caso. Estas cosas de los porcentajes en las comisiones, zanjó Mario Arias citando a "un amigo suyo", "ni paren ni preñen". Insistía así el segundo teniente de Alcalde que las modificaciones que pedía la oposición nunca alterarían ningún resultado, con lo que se podían considerar proporcionales al conservar el principio de un equilibrio, al menos en cuestión de balance final, respecto a la situación en el Pleno.