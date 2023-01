Tino Pertierra: "No me sentía con fuerzas, pero me han dado ganas de volver a publicar literatura"

"Escribir fue, para mí, desde niño el mayor juego del mundo". El escritor y periodista de LA NUEVA ESPAÑA Tino Pertierra fue el invitado ayer, en el encuentro literario enmarcado en el ciclo "Oviedo escribe", que coordina el novelista y abogado Iván de Santiago. En la sede del Colegio de Abogados de Oviedo, tras las presentación del profesor de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Oviedo Eduardo San José, el autor explicó la razón por la que no ha publicado literatura en los últimos años, desde 2009, y despejó la incógnita sobre sí tiene previsto sacar nuevos libros.

"En estos años no me he sentido con fuerzas para defender los libros que he escrito y que están en un cajón o borrados", aseguró Pertierra. Pero eso puede cambiar, ya que, resaltó, "me han dado ganas de retomar la literatura para publicar". La culpa la tiene la novela "Ulises", de James Joyce. "Me lo pasé en grande hace unos meses parafraseando uno de sus capítulos, que salió publicado en un libro junto a los trabajos de otros compañeros", comentó el escritor.

De su acercamiento a la escritura rescata el recuerdo de la máquina olivetti que le regalaron con 11 años. En aquella época Tino Pertierra deseaba que los libros que leía continuasen y él lo hacía posible. Descubrió que se divertía "contando historias". Después aparecería el profesor de Lengua y Literatura que le dijo que, a la vista de sus redacciones, tenía que dedicarse a escribir. Pertierra se interesó, según relató a los asistentes al encuentro literario, por la forma de hacerlo. Y el maestro le señaló hacia el periodismo para poder dedicarse a escribir.

Pertierra acabaría cursando la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense pero antes, tras no lograr plaza en el primer intento, se matriculó en Derecho en Oviedo. Pero ese no era el camino, pensó el periodista, que decidió dejar los estudios y unos días después recibiría la llamada de la Complutense para comunicarle que podía inscribirse. Comenzó la "gran aventura" de trasladarse a Madrid para convertirse en periodista.

Una vez finalizada la carrera, el escritor no se planteaba publicar aunque sí producía. Dio el paso cuando contactó con él Camilo López, de Ediciones Nobel. "Es importante tener un buen editor", resaltó Tino Pertierra, que definió sus primeros relatos como "horrorosos, un espanto". Ahí entró en escena López con sus "consejos".

En 1996 ganó el premio "Tigre Juan" con "Los seres heridos". Y, dijo el periodista, "al hombre que no quería publicar le entró la fiebre de escribir y publicar". En doce años, remarcó Eduardo San José, "publicó 20 libros pero desde 2009 nada". Destacó sus columnas en la última página de LA NUEVA ESPAÑA, donde comenzó a trabajar en 1989, "esas píldoras narrativas en las que son las mujeres las que hablan" pero también sus creaciones como guionista y director de cortometrajes.

Tino Pertierra no se plantea hacer cine aunque "en un principio" si lo pensaba. Sin embargo, aseguró, "sigo escribiendo guiones". El escritor y periodista hizo hincapié, en el encuentro literario programado dentro del ciclo mensual "Oviedo escribe", en que "nunca se ha publicado tanto como ahora" pero también considera que "muchos adolecen de espíritu de autocrítica".