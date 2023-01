El Camino de Santiago ya puede presumir de himno asturiano. Sus notas y estrofas sonaron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en las inconfundibles voces masculinas del Coro "Manín" de Lastres, dirigidas por Faustino Martínez, autor a su vez de la música de una pieza que enseguida "enganchó" al numeroso público que siguió el estreno.

"La ruta jacobea cuenta con una amplia tradición ligada a la música, como queda reflejado en canciones compuestas por los peregrinos a lo largo de los siglos". Así lo explicó Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio del Principado, que participó en el acto junto a los poetas Esther García y Aurelio González Ovies, autores de la letra, y a Laureano García, presidente de la Agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte.

"Muchas de las letras destacan la dureza de la ruta o la comparan con el Camino Francés. Este himno está llamado a convertirse en un símbolo más de la ruta jacobea", señaló el director general, que auguró un brillante recorrido a la pieza que lleva como título "Camino de poetas" ("Camín de poetas", en asturiano).

La música de esta creación asturiana para la emblemática ruta hasta Santiago de Compostela corrió a cargo de Faustino Martínez, director del coro colungués, que recibió la petición de Graciano García, director emérito de la Fundación Princesa de Asturias, para poner música al poema. "No hay un paisaje tan bello en Europa como el de nuestra querida Asturias, y en eso me inspiré", aseguró.

Faustino Martínez explicó emocionado que no pudo resistirse a aquella petición para musicar los versos de Esther García y Aurelio González Ovies, que fueron declamados por ellos. "Ya había colaborado en otras ocasiones con Graciano García y no lo dudé ni un momento", señaló el director de una de las formaciones corales señeras de Asturias, que entusiasmó al público en el Club Prensa Asturiana. El Coro "Manín" de Lastres fue ovacionado por los presentes tanto por la interpretación del himno como por las de otros temas bien conocidos, como "La mina y el mar" y el "Asturias, patria querida", que cerró la actuación.

"Este himno –por el estrenado ayer– es un poema hecho cantar; cuando pronunciamos la palabra ‘Camino’ se nos llena la cabeza de imágenes y evocaciones", señaló Esther García, también presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. "No pretendimos más que hacer un reflejo de lo que es nuestra región y su paisaje", añadió Aurelio González Ovies. "Los versos hablan de la peregrinación por Asturias, de la naturaleza y del entorno rural del que disfrutan los caminantes", recalcaron los poetas.

La letra del poema dice cosas como: "Caminante, anda el camino, / no será largo el trayecto / si te acompañan los árboles / y la sombra de los versos". "El Camino tiene espíritu propio y no puede quedar relegado a convertirse en una mera ruta de senderismo", aseguró Laureano García, que no perdió de vista el hecho de que el próximo año xacobeo no llegará hasta 2027.

"En estos dos años se ha notado una gran afluencia de peregrinos; ahora nos enfrentamos a un valle de cinco años hasta el próximo Xacobeo, aunque actos como este nos dan esperanza; el interés de la sociedad augura un futuro brillante a todo lo relacionado con el movimiento jacobeo", concluyó el presidente de Amigos del Camino del Norte.