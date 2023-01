Oviedo, excluida de la gira de la presidencia de España en la UE en favor de Gijón, denuncia el PP

España ostentará la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE) entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año. Durante este periodo se celebrarán reuniones en 26 ciudades del país elegidas por el Gobierno central. La revista de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) ha publicado la lista, a la que recientemente «El Periódico de España», del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, añadió una más, Alcalá de Henares. En todas las regiones se ha elegido al menos a una capital de provincia o la cabecera regional, salvo en Asturias, donde está Gijón y no Oviedo.

Además de la villa del Piles, las únicas ciudades de la lista que no son capitales de provincia o región son Vigo y Alcalá de Henares, pero en esos casos sí están las cabeceras de sus comunidades autónomas. Oviedo no figura entre las sedes, lo que, expone el portavoz municipal del PP, Mario Arias, «vuelve a demostrar el desprecio hacia la capital de Asturias por parte de los gobiernos socialistas».

Esta situación, añadió, «fue planteada ya hace unos meses por el Alcalde de Oviedo al presidente asturiano, quien quedó en hacer gestiones al respecto; gestiones que, una vez más, se muestran absolutamente infructuosas cuando se trata de conseguir algo para Oviedo». Alude Arias a la lista de «agravios» de los ejecutivos del PSOE con Oviedo, que es «casi interminable».

«Ya no es solo una cuestión de que en nuestra ciudad gobierne el centro derecha, puesto que le dieron el mismo trato al gobierno del tripartito», apuntó. «Nos discriminan con las subvenciones a la Temporada de Ópera de Oviedo; nos discriminan con un AVE de autobús que es el único de España, y seguramente del mundo, que no llega a la capital de la comunidad o de la provincia», indicó el segundo teniente de Alcalde de Oviedo. Incluye también en la lista las «obras interminables como las de la ampliación de Nicolás Soria o el tercer carril de la ‘Y’, que casi ya puede ser considerado el ‘Escorial’ de las autopistas por el tiempo que llevan para habilitar unos escasos cuatro kilómetros».

Sigue su repaso con el «abandono del Cristo por la falta de entendimiento de las administraciones estatal y regional» y la «financiación del traslado de la emblemática Escuela de Minas dentro de un plan que no necesita esa medida porque 30 ó 50 estudiantes más en Mieres no van a resolver los problemas de ese campus». El Gobierno regional, comentó, «está obligado, por respeto a los ovetenses, a revertir esta situación. Si no lo hace demostrará una vez más que carece de capacidad de interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez».