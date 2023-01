Un libro de cocina que surgió por una "emergencia familiar"

Agua, aceite de oliva, levadura, harina, sal y jamón serrano en lonchas finas. Son los ingredientes para hacer piruletas de jamón, una rica receta, sencilla y fácil, como todas las de Susana García (Oviedo, 1968). Además, es la que da nombre a su primer libro de cocina, "Piruletas de jamón", editado por Delallama. Sale a la venta en Asturias esta misma semana y su presentación será el miércoles 25 de enero, a las 19.30 horas, en Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo.

"Piruletas de jamón" libro tiene su germen en "Piruletas de jamón" blog. Todo surgió por una "emergencia" familiar: la hija mayor de Susana García se fue a estudiar fuera, no sabía mucho de cocina y su dispuesta madre decidió escribirle recetas que compartía con ella en la nube. Así nació la idea del blog, que al principio iba a ser solo para Susana García y sus dos hijas, pero al final quedó abierto. El resultado fue que muchos empezaron a fijarse en sus recetas.

Seis años después, sus explicaciones y fotos –porque ella misma se encarga también de las imágenes de sus platos– han acabado en las páginas de un libro que hace mucha ilusión a su autora, que nunca se imaginó tal cosa porque su afición a la cocina llegó más bien tarde y, como a muchos, por obligación: "Al final aprendes a cocinar con lo que ves en casa toda la vida, y en mi casa cocinaban mi madre y mi abuela. Yo no empecé hasta que me casé, no me quedó otro remedio. ¡Mejor no cuento cómo salieron mis primeras lentejas!".

Exclusivas

Por esa influencia familiar, la cocinera ovetense afincada en Viella (Siero) elige de entre las 59 (nuevas y exclusivas) que incluye en el libro la del pisto de su abuela. "Me recuerda a los sabores y olores de mi infancia. Tengo especial cariño a otras dos que son los bartolos, porque es la primera que hice para el libro y me gusta mucho cómo quedó la foto. Y por supuesto a la receta de las piruletas de jamón, porque es la que digamos me dio la oportunidad de llegar al punto en el que estoy ahora mismo", explica.

Aparte de su madre y abuela, la famosa y universal cocinera asturiana María Luisa García también ha sido una importante influencia. "No tenía teléfono en casa cuando me casé, así que como no podía llamar todos los días a mi madre usaba sus libros", apunta.

Al igual que las de María Luisa García, las de Susana García son recetas fáciles, "platos originales y sencillos" con ingredientes que suelen estar habitualmente en las despensas de cualquier hogar. "El libro lo recomendaría a todo el mundo, a principiantes porque son recetas muy del día a día con ingredientes asequibles. Pero también a los expertos, porque siempre se puede descubrir algo nuevo", plantea la autora.

De proponer recetas a su hija, Susana García pasó a dar cursos por toda Asturias y con el libro corona su exitosa trayectoria entre fogones. "Siempre aprendo, cuando doy algún curso aparece un ingrediente que yo no usaba, una manera de hacer algo que me parece más fácil, recetas que no conocía...", señala.

Para su estreno editorial quiso plantear nuevas recetas, no las mismas que tiene en su blog. No fue fácil, pero toda la familia ayudó. "Reflejo mi yo personal con mis fotos y lo que suelo cocinar en casa habitualmente", resume. "Piruletas de jamón" sale a la venta estos días. Son 23 euros por 144 páginas con recetas y fotos que, palabra de la autora, sabrán a gloria.