María Pagés abandera el programa cultural de Oviedo, con un centenar de actos: míralos todos aquí

La "Princesa" de la danza flamenca abandera el intensísimo programa cultural de Oviedo para este primer semestre del año. Las cifras son contundentes: contando las actividades programadas por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) con otros eventos como los conciertos de la Banda de Música (con cuatro actuaciones confirmadas este semestre los días 22 de enero, 5 y 19 de febrero y 26 de marzo) y con actividades aún por concretar, como las del programa "Platino Educa" (dirigidas a colegios y centradas en cine español), el calendario cultural de Oviedo para este semestre suma más de un centenar de entradas. A cuatro eventos culturales a la semana. Y eso solo lo programado por la FMC, sin contar las actividades que organizan otras entidades, como el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA y la Sociedad Filarmónica, o eventos como las cinco representaciones, a partir del 29 de enero, del último título de la Temporada de Ópera, "Ernani".

La nutrida oferta musical es, a juicio del Consistorio, la prueba de la pujanza de la capital en materia cultural y de ocio. "Oviedo ofrece una oferta cultural envidiable para el resto de España. En pocas ciudades del tamaño de Oviedo podrá disfrutarse de ópera, zarzuela, jazz, danza, teatro, conciertos de orquesta, piano, tertulias literarias, cine en versión original y recitales de leyendas del pop en este arranque de año", sostiene José Luis Costillas, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la FMC. "Somos un referente cultural para todos los públicos, con una programación ingente y plural con la que tratamos de satisfacer todas las inquietudes culturales y artísticas. Y lo estamos consiguiendo", añade.

La diversidad a la que alude Costillas es, precisamente, uno de los puntos fuertes del programa. La música clásica, como es norma en Oviedo, copa buena parte del protagonismo en el programa. El ciclo Conciertos del Auditorio y las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni" son la punta de lanza de la propuesta y propiciarán que el público ovetense pueda disfrutar de figuras como los pianistas Grigory Sokolov (21 de febrero) y Javier Perianes (25 de abril), o formaciones como la Orquesta de Cámara de París (13 de marzo), la Orchestra of the Eighteenth Century (18 de marzo) o la Orquesta Sinfónica de la BBC (22 de abril).

La oferta de música clásica de la FMC se completa con el ciclo Primavera Barroca, que a partir de marzo traerá a Oviedo a formaciones como la Academy of Ancient Music (21 de marzo), además de viejos conocidos como el coro El León de Oro (14 de mayo).

La música de cámara, en su vertiente más vanguardista, protagoniza el ciclo CIMCO, que deja una primera para ya el 28 de enero, cuando actuarán en la sala de cámara del Auditorio Alba Ventura & Lina Tur Bonet.

El jazz y la música popular contemporánea también tendrán cabida en el programa. El 20 de enero, Moisés P. Sánchez Cuartet inaugura en el Filarmónica el ciclo Oviedo Jazz 2023. Tres semanas después, el 10 de febrero, llegará uno de los conciertos de este semestre: el que reunirá a "Los Secretos" con Pancho Varona. "Brothers in Band" (banda homenaje a "Dire Straits") y los "Stormy Mondays" de Jorge Otero también actuarán en la ciudad.

Tras la conclusión de la Temporada de Ópera, los melómanos se volcarán con la zarzuela. "Pan y toros" inaugura la temporada el 23 de febrero. Además de los cuatro títulos que se representarán en el Campoamor (el citado más "La Dolores", "Entre Sevilla y Triana" y "El caserío"), Sabina Puértolas e Ismael Jordi protagonizarán una gala lírica el 31 de marzo.

En lo referente al teatro, el ciclo es igualmente nutrido, con una docena de funciones (de once obras) y la proyección del documental "El abrazo del tiempo". Entre los títulos destacados, "Loop", de Aracaladanza (2 de abril) y "Cris, la pequeña valiente", de El Espejo Negro y galardonada en 2021 con el premio Fetén al mejor espectáculo (13 de mayo).

Obras galardonadas, rompedoras, que rinden homenaje a los clásicos son parte de la oferta que el Ayuntamiento de Oviedo presentó como plato fuerte para la nueva temporada de teatro. Una selección de 12 títulos que completan un ciclo que arrancará el próximo sábado 21, a las 18.00 horas, en el Teatro Filarmónica con la obra "¿Cuándo viene Samuel?", un título dirigido a toda la familia, reconocido con el premio Fetén 2022 a mejor espectáculo. Ampliar la oferta cultural de la ciudad para atraer a aficionados al teatro y a aquellos que no lo son, es una de las apuestas del Consistorio, que busca ofrecer nuevas actividades para todos los públicos. "Presentamos muchos títulos enfocados al disfrute de la familia. Teatro para niños y teatro para adultos porque Oviedo, necesitaba un giro de 180 grados en una oferta de ocio familiar prácticamente inexistente", indicó el concejal de Cultura, José Luis Costillas. Una oferta diseñada por el director artístico de la fundación municipal de cultura para llenar el Teatro Filarmónica y el Campoamor, escenarios que acogerán las representaciones. "El programa está lleno de pequeños hitos y arrancar en enero, cuando el tiempo invita a acudir a eventos de este tipo es ideal para que la gente venga. Porque, el teatro es cálido, es un lugar de encuentro y disfrute de la cultura y está lleno de emociones", señaló Luis Vigil, director artístico del ciclo. "Nuestro cartel no tiene nada que envidiar a otras capitales", indicó Costillas.

Además del espectáculo de Marías Pagés, el Festival de Danza de este año tiene múltiples alicientes, como ver "El libro de la selva" reimaginado por el bailarín Akram Khan (1 y 2 de junio) o la representación de "La Bella Otero" a cargo del Ballet Nacional de España y Oviedo Filarmonía (30 de junio).

Conferencias de escritores como Jorge Volpi o Luz Gabás y la nutrida oferta cinematográfica del ciclo Radar y la Semana del Audiovisual Contemporáneo (SACO) completan una oferta cultural para todos los gustos.

Programa Cultural de la FMC para el primer semestre de 2023

Música

Ø CONCIERTOS DEL AUDITORIO Y JORNADAS DE PIANO LUIS G.IBERNI

26 de enero- Metamorphosen Berlin. Alban Gerhardt, violonchelo, W. E. Schmidt, violonchelo y director.

13 de febrero- Orquesta del Mozarteum de Salzburgo. Viviane Hagner, violín - -Trevor Pinnock, director.

21 de febrero. Grigory Sokolov, piano

2 de marzo- Niños cantores de Viena-Manolo Cagnin, director

11 de marzo- Alice Sara Ott, piano. Oviedo Filarmonía. Shi-Yeon Sung, directora

13 de marzo- Orquesta de Cámara de París

18 de marzo- Orchestra of the Eighteenth Century. -Daniel Reuss, director Berit Norbakken, soprano -Esther Kuiper, contralto -Stuart Jackson, tenor Henk Neven, bajo -El León de Oro-

25 de marzo- Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort. Alain Altinoglu, director. Ambroisine Bré, mezzosoprano-

15 de abril- Truls Mørk, violonchelo-Oviedo Filarmonía -Iván López Reynoso, director.

22 de abril. Orquesta Sinfónica de la BBC de Londres-Sakari Oramo, director. Inmo Yang, violín.

25 de abril. Javier Perianes, piano

Ø CICLO PRIMAVERA BARROCA

21 de marzo. Academy of Ancient Music

11 de abril. L'Estro d'Orfeo & Leonor de Lera

26 de abril. Alex Potter, Salomé Gasselin y Patrick Ayrton

3 de mayo. Concerto 1700 & María Espada-

14 de mayo. El León de oro & Marco Antonio García de Paz-

31 de mayo. Le Consort con Eva Zaïcik

Ø CICLO MÚSICA CÁMARA INTERDISCIPLINAR (CIMCO)

28 de enero. Alba Ventura & Lina Tur Bonet

11 de febrero. Miembros de la Filarmónica de Viena & OSCYL

16 de marzo. Spanish Brass & Albert Guinovart-

12 de abril. Bayona Ensemble

28 de mayo. Josu de Solaun & Adolfo Gutiérrez Arenas

7 de junio. Chiaroscuro Quartet

Ø CICLO OVIEDO JAZZ 2023

20 de enero. Moises P. Sánchez Cuartet

3 de febrero. O Sister

17 de febrero. Mayte Martín Quartet

3 de marzo. Marta Sánchez Quintet





Ø CONCIERTOS SUELTOS (NO DENTRO DE CICLOS):

10 de febrero. Los Secretos & Pancho Varona

25 de marzo Brothers in band (homenaje a Dire Straits)

12 de mayo Stormy Mondays.

Zarzuela

Ø CICLO TEATRO LÍRICO Español

23 y 25 de febrero. Pan y toros

31 de marzo. Gala lírica Sabina Puértolas e Ismael Jordi

27 y 29 de abril. La Dolores

25 y 27 de mayo. Entre Sevilla y Triana

22 y 24 de junio. El caserío

Teatro

Ø CICLO DE TEATRO PRIMER TRIMESTRE

21de enero. ¿Cuándo viene Samuel?

Compañía: Ultramarinos de Lucas

27 de enero. Una cuestión de formas

Compañía: Calibán Teatro





4 de febrero. Gracias por venir

Compañía: New Technology Arco Mediterráneo / Teatro Arlequin Gran Via

Público recomendado: todos los públicos

18 de febrero. 40 mensajes desde el horizonte de sucesos

Compañía: Cambaleo Teatro

3 de marzo. Proyección de la película El abrazo del tiempo

4 de marzo. El Avaro

Compañía: Atalaya Teatro

2 de abril. Loop

Compañía: Aracaladanza

7 y 8 de abril. Misery

Compañía: Saltantes Teatro

29 de abril. caLORCAlor

Compañía : Guayominí Producciones

13 de mayo. Cris, la pequeña valiente

Compañía: El Espejo Negro

20 de mayo. Querella de Lope y las mujeres

Compañía: Calema producciones

3 de junio. Check- Out

Compañía: Adrián Conde

Letras





Ø CICLO LAS TERTULIAS DEL CAMPOAMOR

8 de febrero. José María Merino

22 de febrero. Cristina Campos

9 de marzo. Héctor Abad

13 de abril. Jorge Volpi

11 de mayo. Luz Gabás

24 de mayo. Alice Kellen

Ø OVIEDO ESCRIBE

2 de febrero. Ingenieros escritores

2 de marzo. Gemma Fernández

13 de abril. Ovidio Parades (la fecha podría cambiar)

4 de mayo. Javier Lasheras

Danza

Ø FESTIVAL DE DANZA 2023

28 de febrero. Compañía María Pages. “Sheherezade”.

29 de marzo. Lucía Lacarra y Matthew Golding. “In the still of the Night.”

4 de mayo. Compañía de Carolyn Carson. “The Tree”.

1 y 2 de junio. Akram Khan. “El Libro de la Selva Reimaginado”.

30 de junio. Ballet Nacional de España y Oviedo Filarmonía. “La Bella Otero”

Cine

Ø CICLO RADAR/SACO

Radar (Teatro Filarmónica-Jueves a las 20.00 h y domingos a las 19.00 h)

SACO ( entre el 10 y 19 de marzo)

Películas:

12/01/2023 TERCIOPELO AZUL

15/01/2023 LA DAMA DESCONOCIDA

19/01/2023 ALI & AVA

22/01/2023 CORAZÓN SALVAJE

26/01/2023 PESADILLA

29/01/2023 UN HÉROE

02/02/2023 LA PUERTA DE AL LADO

05/02/2023 TWIN PEAKS: FUEGO CAMINA CONMIGO

09/02/2023 PARA CHIARA

12/02/2023 LA ESCALERA DE CARACOL

16/02/2023 COSTA BRAVA, LÍBANO

19/02/2023 LA CIUDAD DE LOS NIÑOS PERDIDOS

23/0/20232 A TRAVÉS DEL ESPEJO

26/02/2023 CARRETERA PERDIDA

02/03/2023 PETITE MAMAN

05/03/2023 UNA HISTORIA VERDADERA

09/03/2023 LA VOLUNTARIA

23/03/2023 SAINT OMER

26/03/2023 MULHOLLAND DRIVE

30/03/2023 LARGO DOMINGO DE NOVIAZGO

Ø Ciclo Cine social MUSOC 2023

(Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos de Asturias- 20:00 h. Teatro Filarmónica)

09/01/2023 “Return to dust” Li Reijuni China, 2022.

16/01/2023 “Pink Moon” Floor var der Meulen Holanda, 2022

23/01/2023 “KLONDIKE” Maryna Gorbach Ucrania, 2022

Exposiciones

-13 al 24 de enero: “In itinere” de Toño Velasco, Plaza de Trascorrales

-13 al 28 de febrero: Consuelo Vallina (1981-2006)

- 3 al 9 de abril: Feria Cerámica creativa Cero11