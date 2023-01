Pumarín pide mejorar su biblioteca, venida a menos por la pandemia

"La biblioteca ha sido siempre muy importante en el barrio. Pero desde hace unos años el servicio no es como antes, hay pocas actividades y los horarios son irregulares". Es la queja que los vecinos de Pumarín comparten acerca de uno de los elementos vertebradores del barrio.

Precisamente, los horarios es uno de los mayores inconvenientes que identifican los usuarios. "El otro día fui y me la encontré cerrada y, aunque ponen el horario en redes sociales, hay gente que no tiene acceso a ellos por ese canal", cuenta Mari Luz Naredo, vecina de Pumarín y usuaria habitual de la biblioteca.

El espacio, al que también acuden los vecinos de Teatinos, lleva asentado 40 años en el barrio. Y a lo largo de estas décadas, desde la asociación de vecinos no recuerdan que estuviera tan poco activa. "La pandemia hizo mucho daño y está costando recuperarse", indica José Ramón Sariego, presidente de la agrupación vecinal.

A parte de los horarios restringidos, retomar las actividades dedicadas al público infantil es una de las demandas de los vecinos, quienes echan en falta que el espacio amplíe la oferta cultural destinada a los más pequeños. "Los niños vienen a sacar libros y nos saben si va a estar abierta o no. Además, las actividades de cuentacuentos no se hacen tan a menudo como antes", señalan desde la asociación.

Ana Belén Rodríguez, lleva dedicada al mundo de los cuentacuentos desde hace 15 años y también comparte las ganas que hay de recuperar el ritmo de años anteriores. Ayer presentó en la biblioteca de Pumarín "Ricitos de oso", acompañada a la guitarra de Marcos Álvarez. Una actividad de cuentacuentos que necesita de las bibliotecas para seguir aportando a los barrios. "Son un tejido sociocultural que no puede morir nunca. Debe estar abierto a niños y mayores porque es indispensable", añade.

La biblioteca ubicada en el centro social "Sara Suárez Solís" no solo requiere de mayor regularidad de horarios. Otra de las mejoras que los vecinos llevan reclamando desde el pasado año es la renovación y mejora del sistema de ventilación y climatización del espacio. "Es como un zulo. Llevamos pidiendo al Ayuntamiento que se ponga un sistema moderno y no responden", denuncia Sariego, que lamenta que un punto de encuentro importante para los vecinos no reciba "la atención que merece".