"Anhelo dotar al jazz del peso compositivo clásico y darle a la clásica libertad"

Moisés P. Sánchez (Madrid, 1979) es uno de los pianistas de la escena nacional más reconocidos, dentro del jazz, pero no solo. Músico de gustos, trabajo y vocación amplia, en noviembre estuvo en Gijón en formato de trío con su proyecto basado en Bach y mañana, viernes (20.00 horas, teatro Filarmónica, entradas 8 y 6 euros), inaugura el ciclo de jazz que organiza la Fundación de Cultura en colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) con "Dedication II", un regreso al equipo con el que grabó en 2010 en Nueva York, con Toño Miguel (contrabajo), Borja Barrueta (batería) y Javier Vercher (saxo tenor). En el concierto de Oviedo, la batería Naíma Acuña sustituirá a Barrueta.

–¿"Dedication II" es una vuelta a aquella grabación? ¿Por qué retoma el proyecto?

–Es un regreso a aquella formación. Tanto Borja Barrueta como Toño Miguel han sido mi trío base estos años, pero me quedaba la espina de volver a tocar con Javier Vercher, con el que había coincidido en un momento muy bonito de nuestras vidas. Éramos muy jóvenes, viajábamos mucho, nos reunimos en Nueva York para grabar y por una serie de circunstancias solo pudimos hacer un par de conciertos juntos. Trece años después, con lo que hemos vivido cada uno, me apetecía poner sobre el tapete una serie de composiciones y juntarnos para ver qué éramos capaces de hacer, con ese espíritu de improvisación que tiene Javier, más jazzístico, y una composición, digamos, más gruesa.

–¿Cómo recuerda ahora aquella experiencia en Nueva York?

–Tenía 30 años, era mi segundo disco y fue una experiencia muy bonita, en los estudios con Mike Perez-Cisneros, que había mezclado "Heartcore" de Kurt Rosenwinkel. Era la primera vez que grababa fuera de mi país y estar en Nueva York, con todo lo que en aquella época significaba, era muy ilusionante. Ahora hemos vivido mucha carrera todos y el otro día, cuando estrenamos este proyecto en el Auditorio Nacional, volví a sentir la química que tenemos entre los cuatro, muy especial, incluso en composiciones tan complejas como esta.

–Aunque en este concierto estará Naíma Acuña en vez de Borja Barrueta.

–Es la primera vez que trabajo con ella, y el otro día en los primeros ensayos me quedé bastante alucinado. Es una batería excepcional, estoy deseando tocar con ella, porque es una de las jóvenes irrupciones en la batería en nuestro país y por lo que significa tener una mujer en el grupo que toque de esta manera, que sea tan buena, tan profesional...

–Ha desarrollado proyectos con Stravinski o Bach. ¿No hace distingos con el género al piano?

–Me he formado con toda esa música. Desde pequeño mi padre me rodeó tanto de jazz como de clásica, de rock y algo de pop. Mi padre era un batería amateur que nunca pudo dedicarse profesionalmente a ello y conocía mucha música. Yo comencé con 3 años a tocar el piano y él me rodeó desde el principio de casi todo tipo de música, y para mí la unión entre todo ese tipo de música ha sido muy natural, nunca he sentido unas líneas divisorias que sí están más en la sociedad. Yo no he tenido nunca ese problema y he buscado más los puntos que nos unen que los que nos separan, el anhelo de dotar al jazz de un peso compositivo muy anclado en el clásico y al clásico de la libertad que proporciona la improvisación. Esa obsesión siempre ha estado en mi cabeza. De todas formas, la formación que tienen ahora los músicos de jazz hace que esas barreras sean cada vez más finas.

–¿Pero la enseñanza musical no sigue anclada en esas barreras?

–Poquito a poco cada vez hay más gente que explora otras cosas, gente que trabaja conectada con lo que sucede en otras partes y que les ha saltado la mosca detrás de la oreja. Hay gente joven, Juan Pérez Floristán, por ejemplo, que es increíble lo que hace y que está interesado en otro tipo de músicas. Me parece una vía muy interesante y demuestra que se puede tocar de manera clásica increíble y acercarte a otros sitios, o estar interesado, no despreciarlos.

–Estuvo hace poco en Gijón con el proyecto de Bach. ¿Seguirá con los clásicos?

–Sí, voy a hacer una trilogía. Lo próximo es un proyecto sobre Beethoven, piano solo, que se basa en las dos sonatas "Claro de luna" y "Patética". Ya se han estrenado pero lo grabaré a lo largo de este año. Y luego estoy con Bartok, que ya se hizo algo en el Auditorio Nacional, con un gran "ensemble", con once músicos.

–Imagino que reinterpretar a estos clásicos le llevará a disfrutar mucho.

–Bueno, disfruto tanto con una sonata de Beethoven como con "A Love Supreme" de Coltrane, pero al ser la primera música no pensada para la improvisación en verdad haces que estén en continuo movimiento, les das vida de alguna manera.

–¿Qué diferencias musicales ve entre el "Dedication" de 2010 y este nuevo?

–Quiero creer que la composición ha cobrado una envergadura mayor, que el pensamiento métrico, armónico y constructivo ha encontrado otras vías, las polirritmias han evolucionado mucho y hay timbres distintos

–¿Qué se va a encontrar el público de mañana, viernes?

–Hago música y todo lo que van a ver es música. Mi preocupación es por la composición, la comunicación y la música. Pienso mis conciertos desde ahí y mi anhelo siempre es captar a la gente desde la envergadura de la música que hago, y no desde ningún otro sitio.