Pozos con mucho fondo

La minería asturiana, pero desde la perspectiva de la ausencia. Es el punto de partida de "¿Dónde están los hombres?, ¿dónde las mujeres?", un repaso a través de fotografías del pasado industrial a través de escenas que buscan poner en valor "nuestro patrimonio, sin dejar de lado la parte humana", indica María del Amor Díaz, historiadora del arte, fotógrafa y responsable de la muestra.

Una llamada de atención recogida en 36 imágenes expuestas en la Escuela de Minas de Oviedo, sobre espacios ahora vacíos y que en el pasado llegaron a albergar "mucha vida laboral, social, emocional... es una especie de homenaje a las presencias que antes ocupaban esos lugares, a las personas que tanto trabajaron y tan duramente vivían", indica la fotógrafa, cuyas raíces procedentes del concejo de Aller, han tenido mucho que ver en su obra. "Toda mi familia es de esa zona, por ello, tengo un vínculo especial con esa actividad y con ese tipo de vida".

Como experta en gestión cultural, la labor de documentación y desarrollo de la muestra fue un trabajo gratificante realizado a lo largo del pasado año, una selección de instantáneas que han despertado la curiosidad de quienes la han visitado. "Los que han visto las imágenes han salido sorprendidos por la visión íntima que reflejan de un oficio tan sacrificado y físico", añade.

Y qué mejor soporte que la imagen para poder transmitir la parte más humana de la minería. "No basta con palabras para describir esos escenarios. La fotografía era el canal ideal para plasmar lo que tenía en mente. Es una herramienta perfecta para evocar ese pasado industrial que tanto me inspira y en el que he centrado buena parte de mi carrera", señala Díaz, cuya ilusión es poder exhibir su exposición en el centro cultural de Moreda. "Llevar mis obras a casa sería una forma perfecta de homenajear esa tierra y todo lo que nos ha dado. Es el espacio más adecuado".

El pozo San Antonio y el pozo Santiago, ambos ubicados en Aller, fueron las localizaciones en las que se realizaron las instantáneas en las que puede apreciarse desde la indumentaria que los mineros utilizaban en su día a día, hasta parte del instrumental necesario para acometer "una ardua labor que puede darse a conocer a la perfección a través del arte", concluye María del Amor Díaz, cuya exposición podrá visitarse hasta el 10 de febrero.