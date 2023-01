Chamorro: "No se puede ser cicatero al invertir en Justicia, la gente acude a ella en masa"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Jesús María Chamorro, no pretendía ofrecer una lección magistral, pero ciertamente fueron escasos los asuntos relacionados con la Justicia que quedaron en el tintero en la charla que ofreció en la tarde de ayer en la Cámara de Comercio de Oviedo, ante un auditorio de empresarios, jueces, fiscales y otros profesionales de la Justicia. Chamorro se une a la lista de ilustres que han pasado por el Foro de la Cámara, entre quienes se cuentan la ministra Pilar Llop, que coincidió en un animado mano a mano con el magistrado Agustín Azparren; el eurodiputado del PP Esteban González Pons o el exministro Rafael Catalá. Como indicó el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, el de ayer, jueves, era el trigésimo Foro y Chamorro respondió al reto ofreciendo su visión de la Justicia. Antes del acto insistió en que "urge resolver" la dispersión de sedes judiciales en Oviedo, y que están a la espera de que se materialice la solución.

El magistrado comenzó por el principio, por la Constitución, que tendría que ser "el antídoto contra la polarización". Para Chamorro, "la vida institucional tiene una calidad mejorable, debe haber respeto y lealtad entre los poderes". Abogó por la unidad. Y es que "no sería eficaz tener 17 poderes judiciales. El Supremo es el intérprete del ordenamiento jurídico".

Para Chamorro, "la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos". Calificó de "repudiables las descalificaciones e insultos a los jueces desde determinados poderes", en referencia a las expresiones de "jueces machistas" o "fascistas con toga" que dedicaron dirigentes de Podemos a los magistrados por las reducciones de condena derivadas de la entrada en vigor de la ley del "solo sí es sí". El magistrado advirtió sobre el riesgo de burocratización: "Nos aleja de nuestra verdadera función. Los instrumentos no pueden ser un fin en sí mismos, pero hay una tendencia de los responsables de la Administración de poner los instrumentos antes que la función".

El presidente del TSJA no pudo dejar de referirse a la politización del CGPJ, "presente en las conversaciones". Solo quiso remarcar que "ha habido siete consejos con cuatro regímenes distintos. Hay que pedir estabilidad al sistema para formar el Consejo". No eludió el hecho de que fue presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que defiende "un determinado sistema", que sean los jueces quienes elijan el Consejo. "Deben buscarse juristas de renombrado prestigio y que respondan a un determinado perfil", cree. Añadió que "hay un mal uso de los sistemas de elección".

Chamorro también se mostró contrario al encasillamiento de los magistrados del CGPJ, adhiriéndolos a tendencias políticas. "Ubicar políticamente a los jueces es malo", dijo. Y en referencia al Supremo, indicó que "puede haber puntos negros, pero podemos estar satisfechos con quienes están en el Tribunal".

El magistrado hizo un canto a la formación de los magistrados españoles. "Están escalafonados, que es el menos malo de los sistemas, se seleccionan con criterios de excelencia, y tienen un sistema de formación envidiado. Además, son honestos, no hay casos de corrupción; de hecho no creo que haya corrupción generaliza en España", aseguró. Luego se fijó en la organización de la Justicia en partidos judiciales, "la Administración más descentralizada". Según el juez, "se habla de los tribunales de instancia, pero hay que plantearse qué consecuencias pueden tener, ver quién se queda sin juzgado".

Jueces honestos

Puso el acento en la "densidad legislativa" y pidió "esforzarse en unificar criterios y doctrina", mostrándose favorable a "un margen estrecho en la interpretación de la ley, para evitar equívocos", frente a lo que propone el neoconstitucionalismo. "Pecamos de excesivo garantismo y tendemos a una hipermotivación de las resoluciones", admitió. "Tenemos que mejorar nuestra empatía, porque dejamos entrever una cierta lejanía del justiciable", confesó. "Parece que puede hacer de juez cualquiera y no es así", indicó al tiempo que calificó a los juzgados en tiempos de crisis de auténticas "salas de urgencia social". Se está "acudiendo en masa a los tribunales, y no se puede ser cicatero a la hora de invertir en Justicia". Aunque algunos laudos arbitrales están llegando a los Juzgados, se mostró favorable a "incentivar que no lleguen tantos litigios, fomentando la mediación para que sirva de dique. No es posible que en Oviedo haya dos jueces dedicados solo a las cláusulas suelo". Finalizó con algunos datos sobre la Justicia asturiana.

Al acto acudieron el presidente de la Audiencia, José Antonio Soto-Jove; el decano de los jueces de Oviedo, Jorge Punset; los magistrados del TSJA Ignacio Vidau y José Ignacio Pérez Villamil; las consejeras Ana Cárcaba y Melania Álvarez; el expresidente Pedro de Silva; la fiscal superior, Esther Fernández, y los fiscales Joaquín de la Riva, Enrique Valdés-Solís y Gabriel Bernal; el decano del Colegio de Abogados de Gijón, Benigno Villarejo, y la decana del Colegio de Notarios, María Isabel Valdés-Solís, entre otros.