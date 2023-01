Eizaguirre: "Desde niños nos programan para que no sepamos tomar las riendas de nuestra vida"

No hay que frustrarse: "Si los propósitos para el año nuevo se están cayendo, hay que analizar qué pasa. Empezar uno a uno y poco a poco. Tenemos todo el año por delante. Frustraciones fuera, perfección fuera. No ir de cero a cien y buscar planes de acción con pequeños cambios".

El consejo es de Amagoia Eizaguirre, comunicadora, autora de "El pequeño libro de los hábitos saludables" y fundadora de la empresa Habituatea, plataforma online para gestión emocional del talento. Ayer visitó el Espacio Circus para responder a la pregunta "cómo conseguir lo que nos proponemos", invitada por la Fundación "16 de 24". Antes, habló con LA NUEVA ESPAÑA.

Su hábito "maestro" de correr es el que "me ha enseñado a lograr otro tipo de hábitos. Es el momento que tengo para estar sola conmigo misma y mantener un diálogo interior. A veces no me apetece correr, pero así entreno la disciplina. Cuanto más entrenas la fuerza de voluntad, se vuelve más elástica. Y fortaleces la autoestima".

No hay que tocar fondo para salir a flote, afirma, pero "es verdad que si lo has hecho no te queda otra que subir. Y ahí es cuando más aprendes. En las caídas y en los errores. Lo importante consiste en quién te conviertes mientras te vas rehaciendo. La clave está en aprender de esas cosas que te parecen horribles cuando suceden, pero cuando en el futuro miras al pasado comprendes que esos momentos muy duros nos hacen ser la persona que somos. Lo importante es cómo te levantas y cómo reaccionas. Entender que la vida es así, un día estás arriba y otro estás abajo".

Pone deberes: un hábito sencillo para iniciar hoy mismo. "El del agradecimiento. Agradecer tres cosas diarias. Te puede cambiar la vida. Conseguimos enfocar lo que sí tenemos y no en lo que no tenemos. Nuestra tendencia es compararnos, sobre todo hoy en día con las redes sociales, y eso nos genera una frustración bestial, porque la perfección no existe, ni el mundo ideal. No hay nadie que no tenga problemas o que no haya pasado por momentos malos, y eso no se ve. Solo vemos lo bueno. Y en las redes solo enseñamos lo que queremos enseñar, que es la punta del iceberg. Es muy injusto que nos comparemos con esas fotos y esos vídeos tan ideales, seguramente con retoques. Estamos a un minuto de que nuestra vida pueda cambiar y basta que pase algo para que echemos de menos lo que teníamos".

Eizaguirre explica que el ambiente tóxico laboral no lo podemos cambiar, pero sí se puede "trabajar cómo te afectan esas relaciones, aprender a poner límites, autogestionarte y analizar qué te hace estar en esa empresa, y lo que está en nuestra área de influencia, poner planes de acción para que no nos afecte, y si eso no cambia habría que ver hasta qué punto estás dispuesta a aguantar y qué puedes hacer. Hay mil alternativas y debemos valorar los beneficios de cambiar a otra empresa con mejor ambiente. Qué ganaría, qué perdería. Toda decisión tiene una renuncia".

Recomienda trabajar las creencias a la hora de conseguir un objetivo: "Las que nos limitan y las potenciadoras están en la mente inconsciente. Si yo creo que no voy a ser capaz de lograr algo, da igual que tenga planes de acción, el mejor coach o el mejor entrenador. Esa creencia me va a autolimitar y sabotear".

Las empresas deberían cuidar más el equilibrio de sus empleados porque, sostiene, "trabajamos con personas y a veces se nos olvida. El mayor activo de una empresa es una persona, y cuanto mejor esté más rendirá y más comprometido estará con sus valores. Es poco inteligente no invertir en el equilibrio del empleado. ¿Para qué queremos trabajar con personas frustradas? Es absurdo, cuanto peor esté una persona peores serán los resultados. Conseguir empleados motivados, ilusionados y comprometidos que desarrollen su máximo potencial logrando el equilibrio profesional y personal es la mejor inversión".

Libertad con condiciones

Se puede ser feliz, "pero es un hábito que hay que trabajarlo a diario. Nuestra mente está diseñada para enfocar lo negativo porque lo único que quiere es sobrevivir, no hemos evolucionado tanto. La felicidad es diferente para cada persona. Para mí está más relacionada con la paz mental, dormir tranquila, la serenidad de tomar decisiones desde un estado de paz emocional absoluta".

¿Y se puede ser libre? "Dentro del sistema en el que estamos se puede conseguir una libertad con condiciones. La absoluta no sé si existe. Estamos ultracontrolados, pero se puede intentar ser lo más libre posible dentro de ese sistema. Ser libre es saber autogestionarse, y no nos enseñan, supongo que no interesará. Desde niños nos están programando para que no sepamos tomar las riendas de nuestra vida. Horarios, información que nos meten en el chip... Es difícil. Cuando eres emprendedor, como es mi caso, y tienes todo el día para ti y te organizas, los primeros días te sientes hasta mal. Estamos programados para no vivir ninguna mañana de nuestra vida de lunes a viernes en el exterior. Hay que aprender a ser libre y eso empieza por un autoconocimiento propio".

La autocompasión no es un hábito pésimo, advierte Eizaguirre: "Somos nuestros peores enemigos. Muy críticos, nos decimos cosas que no diríamos ni a la persona que más odiamos. Así que está bien perdonarnos, seamos flexibles con nosotros mismos, bajemos la exigencia. Hay que entender que no somos perfectos, y si somos excesivamente duros con nosotros mismos, hacemos mucho daño".