Oviedo abraza la danza más exquisita

"Son cinco títulos de un programa, yo diría que exquisito, un lujo tener estos nombres en Oviedo, un ciclo con el que traemos a la ciudad a compañías de danza de prestigio incuestionable". Con este elogio resumió José Luis Costillas, presidente de la Fundación Municipal de Cultura y concejal del área, la sensación que le produce el cartel de la edición de este año del Festival de Danza. Serán cinco citas, del 28 de febrero al 30 de junio, con dos grandes hitos. De inicio, la compañía de María Pagés, premio "Princesa de Asturias" de las Artes el año pasado, que llegará con su "Sheherezade", en la primera fecha. Para el cierre, "La Bella Otero", en el regreso a Oviedo del Ballet Nacional de España. Y entre medias, "In the still of the night" (29 de marzo), con Lucía Lacarra y Matthew Golding; "The tree" (4 de mayo), a cargo de la compañía de Carolyn Carson, y "El libro de la selva reimaginado" (3 de junio), con Akrma Khan. Acompañaron a Costillas en la presentación el director artístico del ciclo, Cosme Marina, y el director de Política Lingüística de Principado, Antón García. Todas las representaciones tendrán lugar en el teatro Campoamor, consolidado como el escenario de la danza ovetense. La cita, en manos de la Fundación Municipal de Cultura, se desarrolla de forma conjunta con el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias.

"Tras unos años difíciles, el ciclo tiene voluntad de reencuentro con compañías que en esta ciudad han tenido un gran éxito y ahora vuelven con nuevos espectáculos. Hay una presencia importante del sector español, con grandes coreógrafas y coreógrafos, y también grandes compañías internacionales", afirmó Cosme Marina. Respecto a "De Sheherezade", el responsable artístico del ciclo señaló que "es la reflexión sobre la palabra contra la violencia a través de un espectáculo que no deja indiferente, con María Pagés, una de nuestras grandes". Y sobre el festival en general, "a modo de resumen", cree Marina que "busca un reencuentro del público con las compañías y una reflexión a través de la danza de la relación de la humanidad con la naturaleza o la actualidad". Los abonos para los cinco espectáculos ya están a la venta en la taquilla del teatro Campoamor, con precios de 91,28 euros en patio de butacas y entresuelo; 78,40 en principal; y 52,80 en anfiteatro y general. Para conseguir entradas sueltas habrá que esperar hasta el 18 de febrero, cuando ya estarán disponibles en el coliseo ovetense. José Luis Costillas aprovechó para reivindicar el papel de la cultura en Oviedo, que "está llegando a todas las sensibilidades artísticas y la danza ocupa un lugar especial, con en esta ingente oferta de actividad que estamos ofreciendo para todos los públicos en esta ciudad". Costillas celebró la colaboración con el Ministerio de Cultura, que permite contar con el Ballet Nacional y se mostró ansioso por disfrutar del "Sheherezade" de María Pagés, "cante flamenco fusionado con violines y chelos que para los amantes de este género, como yo, creo que va a ser un auténtico deleite para los sentidos, y un gran espectáculo con el que inaugurar el festival". "Creo que con el excelente nivel de estas cinco producciones demostramos con creces que Oviedo abraza la danza y tiene poco que envidiar la programación de otras grandes ciudades de mayor tamaño y presupuesto", añadió. Antón García, el representante del Gobierno regional, agradeció la invitación al acto y destacó el programa "Cultura en rede", a través del que se articulan apoyos públicos como el que recibe la danza, "una de las artes que contaba con pocas ayudas institucionales”, admitió. "Es un enorme placer ver cómo este festival de danza se va consolidando y poder disfrutar de unos espectáculos de primer nivel", finalizó.