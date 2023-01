Oviedo gana inmobiliarias y empresas sanitarias pero pierde bares y comercios

Oviedo ganó en la última década cientos de compañías sanitarias y muchas más inmobiliarias; pero, al lado contrario, perdió comercios y bares. El perfil empresarial del concejo ha ido inclinándose claramente hacia los servicios, que van ganando cada vez más peso en contraposición a la industria e incluso a la construcción, que, poco a poco, va adelgazando en número en la capital asturiana. Más al detalle, Oviedo superó de nuevo el año pasado las 16.000 empresas (tenía 16.047), una cota que había perdido durante los meses de pandemia, cuando muchas organizaciones tuvieron que echar la persiana.

En ese perfil que dibujan los datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que anualmente elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca especialmente el número de compañías de la capital asturiana que se dedican a actividades inmobiliarias (en ese epígrafe se incluyen empresas de promoción, alquiler o servicios anexos). Son ya más de mil, después de que en la última década –con una crisis del ladrillo por medio– 322 empresas engordaran este listado. Pero en los últimos meses han ganado bastantes efectivos al calor del despegue del mercado de la compraventa de viviendas, que, pese a los malos augurios, está registrando cifras similares a las de antes de la gran recesión de 2008.

Antonio Venta, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias (COAPI), asegura que le parece bien que el negocio vaya para arriba y se vayan ganando empresas, pero reclama que las nuevas que se establezcan lo hagan con todas las garantías posibles para evitar fraudes a las familias. «Cada vez tenemos más trabajo por culpa de reclamaciones y estafas de empresas que se ponen a funcionar pero que no ofrecen garantías a los compradores, porque esta es una actividad que lleva su tiempo y estamos jugando con la mayor inversión que hace una familia en su vida», asegura. Por eso, viene ya de atrás su petición al Principado para que establezca un registro con el que tener un control de las compañías que se dedican a esta actividad. Un sistema que, defienden, ya funciona con éxito en algunas comunidades españolas y que ha servido para proteger a las familias.

Volviendo al censo empresarial, en el otro extremo es llamativa la pérdida de compañías que se dedican al comercio y la hostelería (el INE las mete en el mismo saco). Hay 615 menos que hace una década. Ahora son 5.054 empresas que se dedican a estas actividades. También las patronales del sector vienen notando el bajón desde hace un tiempo. Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Asturiana de Comercio, asegura que sus datos más recientes apuntan a que en los últimos cinco años su nómina de asociados se rebajó en un 30%.

El problema, asegura, radica en el cambio de modelo de negocio en los bajos comerciales. «Ahora, estos locales están ocupados por otro tipo de actividades, ya no tanto por comercios», asegura Huelga. El relevo lo han tomado las compañías dedicadas a los servicios sanitarios, que sí han ganado efectivos en la capital asturiana durante estos últimos diez años. Tanto que el perfil en el que las engloba el INE, junto a empresas de educación, engordó en 244 registradas durante esta última década. «Es como si los negocios que antes estaban en los primeros pisos ahora hayan pasado a pie de calle. Es algo que ya hemos detectado hace tiempo. Primero, con los ligados a los cuidados personales (especialmente peluquerías), y ahora, con otro tipo de actividades como clínicas de toda índole, asegura. También hay otros casos. «Acabo de hablar con una comerciante de un barrio de Oviedo que me contaba que el local de al lado se ha quedado vacío y en lugar de instalarse otro negocio han puesto unas máquinas de vending», asegura Huelga. Eso, pese a que las ventas de estas Navidades y de las rebajas han sido buenas. Lo que no quita, apunta Huelga, para que «los hábitos de consumo hayan cambiado a lo largo de estos años», lo que está ayudando a cincelar el perfil empresarial ovetense.

En esta década, la capital asturiana perdió 47 compañías que se dedicaban a la industria –pese al crecimiento del polígono de Olloniego– y se descontaron 410 empresas del sector de la construcción, si bien se registró una actividad inmobiliaria creciente.