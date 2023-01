Las calles del cogollín de Oviedo: rojizas y de caliza

Puede pasar desapercibido para los zapatos y los ojos menos avezados, pero la mayor parte del suelo que se pisa a diario en las zonas más céntricas de Oviedo tiene un característico tono rojizo. O rosado, depende del punto de vista. Aunque, curiosamente, ese tono proviene de canteras de diferentes partes del mundo. Tan lejos como que una parte del suelo de la calle Uría o de la plaza de la Gesta lo suministraron canteras finlandesas, al otro extremo de Europa. Esa falta de homogeneidad en la fuente que, según sostiene el doctor en geología por la Universidad de Oviedo, Manuel Gutiérrez Claverol, fue una cuestión de modas, lleva a un resultado final bastante uniforme. Al menos, en cuanto al color.

Por ese motivo, Cultura le ha dado un pequeño tirón de orejas al proyecto del Ayuntamiento de Oviedo para peatonalizar algunas de las calles del Antiguo –Mendizábal, Ramón y Cajal y Pozos– por querer usar piedra de granito gris que rompería con la estética rojiza de las calles del entorno. Patrimonio pide que se utilice la caliza rosada para "mantener la unidad compositiva". Pero, ¿de qué está hecho el suelo que se pisa a diario en Oviedo?

El material más característico es el que se conoce como "Caliza Griotte" que comercialmente se la llama "Rojo Covadonga" por proceder de la cantera de Meré en Llanes y que es típico de la plaza de la Catedral o de las aceras de San Francisco; Ramón y Cajal o Canóniga. "Es una piedra muy guapa porque suele tener unos fósiles muy característicos, especialmente en la acera que rodea al patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo", asegura. "Es la roca por excelencia de Asturias, pero tiene un problema, que no aguanta tanto como el granito y sufre en las zonas en las que hay mucho tráfico, pero es la clásica del cogollín de la ciudad". El problema que ahora hay con la peatonalización del centro no es nuevo, Claverol sostiene que hace unos años se hicieron unas reparaciones en el suelo de la plaza de la Corrada del Obispo (frente al Conservatorio Superior de Música) también de "Rojo Covadonga" con "una piedra que no tenía nada que ver". No pegaba nada, aunque para los zapatos menos acostumbrados el cambio pasó desapercibido.

Pero antes de entrar en detalles más hondos, conviene un viaje al pasado. "Hasta el siglo XVI, Oviedo era una caleya, pero 1521 fue el año en el que se empedró la primera calle de Oviedo que fue la actual Gascona", explica Claverol. Desde el cogollo de la ciudad el empedrado fue extendiéndose y probándose diferentes materiales. Muchas veces el tipo de piedra utilizado dependía del gusto de los gobernantes o, en mayor medida, de su coste económico. Primero primó la proximidad. Las antiguas canteras de Lavapiés –donde ahora está asentado el Carlos Tartiere– fueron las que suministraron los materiales para que las calles de la capital asturiana fueran dejando, poco a poco, de ser una especie de lodazal y fueran más transitables.

Hubo un tiempo también en el que buena parte del material de las calles ovetenses se trabajó desde la localidad de San Ciprián, en Lugo, donde estaba asentada la antigua factoría de Alcoa. Pero casi todas tenían una característica común, su tono rojizo o, en su defecto, gris. En Oviedo conviven adoquines de Badajoz –en Gil de Jaz o la plaza de Longoria Carbajal–; de Pontevedra –en la calle Mon, Oscura, Carpio o Cimadevilla–; de Zamora –en Porlier–; del País Vasco ¬–en el Fontán, Gascona o Matemático Pedrayes.

Luego hay casos exóticos, como el del "águila roja" y que fue importado desde las canteras de Finlandia y que aguanta el tipo en la calle Uría y en la plaza de la Gesta. "Es una virguería y guapísimo, muy rojizo", asegura Claverol. Y mantiene la estética de la ciudad.