Una veintena de empresas biosanitarias se unen para impulsar el sector

Son empresas jóvenes, generan un producto o un servicio; tienen una altísima actividad en labores investigación y desarrollo (en I+D); y sus plantillas están formadas por personal altamente cualificado, en su mayoría doctores. Ese es el perfil que une a 24 compañías regionales que se dedican al negocio biosanitario –que Oviedo quiere explotar gracias al espacio que le ofrece la antigua fábrica de armas– y que hace unas semanas pusieron en marcha la primera asociación de este incipiente sector, a la que han bautizado como BioAsturias. La presidencia la ocupa el ovetense Pablo Fanjul Bolado y la sede estará en pleno centro de la capital asturiana.

De este club biosanitario forman ya 24 compañías y hay otras cinco llamando ya a la puerta. El presidente de esta joven asociación asegura que "queremos llegar a sumar a todos los actores relevantes de este sector, por lo que haremos también acercamientos a otro tipo de entidades, no solo a empresas". Solo tienen un par de vetos a la hora de restringir la entrada en la agrupación. No puede haber compañías asistenciales, para impedir el paso a, por ejemplo, clínicas que ya tienen otras asociaciones más específicas. Tampoco admiten en sus filas a empresas que se dediquen a la distribución de productos y, por lo tanto, no generen algún valor.

Otro punto en común de las compañías de la asociación es que la gran mayoría de ellas ha nacido al calor de algún laboratorio. Por lo general, de la Universidad de Oviedo (mayoritariamente del campus del Cristo), pero también de los del CSIC. Tras criarse allí, decidieron dar el salto. "El sector crece, pero a nivel regional todavía es relativamente nuevo, no tendrá más de diez o quince años de historia", asegura Fanjul.