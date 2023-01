En caso de incendio, mantenga la calma

«Una de las intervenciones estrella en Asturias son las caídas». Esta fue una de las revelaciones que Mauricio Bogomak, bombero y jefe de dotación del Servicio de extinción de incendios y salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Oviedo, compartió con los asistentes a la jornada de prevención y actuación en caso de fuego en la vivienda impartida en el centro social El Cortijo, en La Corredoria.

Una jornada a la que algunos ya iban preparados. «Vengo a enterarme aunque ya tengo una nociones básicas. Siempre es útil saber cómo actuar en estos casos», indicó Susana Ribera, vecina del barrio, que no quiso perderse una charla en la que Bogomak recordó la importancia de mantener la calma ante situaciones de riesgo. «Es vital estar tranquilo a pesar de que la situación sea complicada. Para arriesgarnos estamos los bomberos».

Tener las llaves cerca de la puerta, no dejar comida en el fuego si no hay nadie en casa y no perder de vista las velas, fueron otras de las recomendaciones sobre las que el jefe de dotación del SEIS enfatizó. Una charla en la que se puso el foco en la población mayor de 65 años que vive sola. «A veces, las viviendas no son el lugar más seguro: tenemos alfombras que resbalan, fuego, gas, cuchillos, desniveles, escaleras... por ello, la gente mayor que vive sola corre un riesgo mayor», añadió Bogomak.

Una de las situaciones domésticas más recurrentes a las que las personas pueden enfrentarse es que se incendie una sartén, un episodio ante el que muchos tienen la lección bien aprendida. «Hay que ponerle una tapa encima, no echar agua, que es lo primero que se nos suele ocurrir», confiesa José Luis Suárez, otro de los asistentes que no dudó en prestarse voluntario para protagonizar la parte práctica de la charla. Una sartén con fuego controlado que fue rápidamente sofocado utilizando una tapa.

Los fallos eléctricos constituyen la principal causa de incendio en la vivienda. Una problemática de la que son en parte responsables las regletas de baja calidad. «Hemos detectado que la mayoría de los incendios son derivados de alargadores comprados en bazares. Hay que comprar regletas homologadas por la Comunidad Europea para evitar sustos porque lo barato sale caro», recalcó Bogomak.

La campaña de sensibilización realizada de la mano de los centros sociales de Oviedo está gozando de una gran aceptación por parte de los vecinos que asisten a las charlas, una actitud que celebra el bombero. «Muchos de los que vienen han sufrido algún episodio en sus viviendas y son los más interesados en tener unas bases para saber cómo actuar es esos casos», indica Bogomak quien remarca que se trata de una actividad abierta a todo el mundo con un objetivo claro: acabar con los falsos mitos como «tirar la sartén por la ventana si se incendia», contó el jefe de dotación del SEIS.