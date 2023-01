Susana García: "Mis guías en la cocina son mi madre, mi abuela y María Luisa"

A Susana García Soto le dio un vuelco el corazón cuando Laura, su hija mayor, se fue a estudiar fuera. El drama estaba servido: la niña no sabía cocinar y su madre no se resignaba a verla alimentarse de "fast food" durante meses. Ni corta ni perezosa comenzó a subir recetas a la nube para explicarle a la joven estudiante los secretos de los guisos que había disfrutado desde niña. Poco a poco aquella devoción maternal se convirtió en un blog de recetas llamado "Piruletas de jamón", el mismo título del libro que se presentó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en un acto repleto de público.

"Hasta ahora he sido la mujer del ‘Pravianu’, pero ahora vas a ser el marido de ‘Piruletas’, ya verás". Eso le dijo Susana García a su marido, el famoso gaitero Vicente Prado Suárez "El Pravianu" (Viella, Siero, 1964), que cerró el acto con sus melodías plagadas de alusiones a Asturias y por supuesto, al libro de su esposa.

Susana García Soto estrenó el nuevo recetario acompañada por Ana Roza, directora de Editorial Delallama y David Castañón, autor de "Les fartures". Ambos destacaron la sencillez y el encanto de los platos que prepara la cocinera, inspirados en los guisos "de toda la vida", que "sean o no saludables, resultan deliciosos", tal como explicó Ana Roza, orgullosa del volumen que ha sido ilustrado por Cordelia Pickford.

"Mis grandes guías en la cocina han sido mi madre, mi abuela, y la cocinera María Luisa García", señaló la autora, que no pudo evitar emocionarse cuando su marido, que codirige la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo", estrenó una canción expresamente dedicada a su libro.

David Castañón reconoció que su nivel en la cocina rondaba el "cero", hasta que empezó a seguir a Susana García Soto y sus cuidadas recetas. "Los platos entran a la primera por el ojo, por la presentación y por lo bien que lo explica", aseguró.

"Piruletas de jamón" combina platos originales, sencillos y sugerentes con la cocina de toda la vida. El proyecto nació con el propósito de ser un blog para uso familiar y ahora toma forma de libro después de ganar, con el boca a boca, miles de seguidores en las redes. El primer libro de Susana García incluye 59 recetas nuevas además del plato que también da título a la obra: un entrante que sintetiza en tres palabras el espíritu del proyecto. "Tenían que ser recetas fáciles para todos", revela Susana García, "porque mi hija no tenía ni idea de cocina. Debían ser recetas con ingredientes que pudieran encontrarse en todas partes y con utensilios que pudiesen estar en cualquier casa", señaló.

En su manera de entender la cocina están muy presentes los platos tradicionales asturianos y la forma de guisar de su madre y su abuela, a las que homenajea en dos recetas de tenedor: "El arroz de mamá" y "Pisto de mi abuela". "Al final aprendes a cocinar con lo que ves en casa toda la vida, y en la mía cocinaban mi madre y mi abuela. Yo no empecé hasta que me casé pero su influencia es muy grande. Luego también están los libros de María Luisa García, claro", añadió. Susana García comenzó a experimentar con la cocina cuando era recién casada: "aún no tenía teléfono en mi casa y no podía llamar a mi madre todos los días desde el bar. Tiré mucho de los dos libros de María Luisa García y luego fui incorporando cosas de otros sitios", aseguró. Ayer las "Piruletas de jamón" triunfaron por todo lo alto .