Alarma en el Oviedo Antiguo al ceder el techo de un edificio en ruinas en Salsipuedes

La calle Ildefonso Martínez, conocida popularmente como la calle Salsipuedes, concentra, en pocos metros, algunos de los problemas más graves que padece el casco histórico: la difícil conciliación entre el monocultivo del ocio nocturno y los usos residenciales y los problemas de degradación urbanística. En la noche del jueves al viernes esas dos circunstancias se dieron la mano en un incidente que, denuncian los vecinos, podría haber acabado en tragedia. La cubierta de uno de los edificios más ruinosos de la calle, el número 14, cedió en plena madrugada, a una hora en la que en la vía pública todavía circulaban grupos de clientes de las discotecas de la zona.

Para los vecinos de la comunidad anexa, un edificio de la calle San José que se extiende también por la Plaza del Paraguas, el desplome del tejado es parte de una triste profecía sobre la que llevaban tiempo alertando. En esa misma calle, una de las más degradadas de todo el Antiguo y donde el Ayuntamiento reparó recientemente las escaleras de entronque con la calle San José, otro edificio corrió una suerte parecida hace años. Derribos e incendios acabaron acelerando el adecentamiento del solar, con el derrumbe de todo el inmueble y la limpieza de la parcela. Quedaba, y todavía queda, esta otra casa que lleva años abandonada, con las puertas tapiadas y que amenaza a los vecinos de la calle San José.

Con el derrumbe del tejado durante la madrugada del jueves al viernes, a las 3.00 y las 4.00 horas, la estructura del edificio se ha resquebrajado y en el barrio temen un nuevo desplome. El riesgo no cae solo para la chavalería que frecuenta la calle por la noche. El inmueble comparte linde y patio interior con esa comunidad de vecinos de la calle San José. Son ochenta residentes que ocasionalmente entran y salen por ese patio y al que se les podría caer el inmueble encima en un nuevo derrumbe.

La comunidad de vecinos presentó ayer en el registro municipal donde piden una solución urgente al Ayuntamiento. Reclaman que en vista del riesgo de colapso se proceda por ejecución subsidiaria a la eliminación de toda la estructura.

Los servicios municipales encargados de estos trabajos, que ayer estaban trabajando en la demolición de un edificio dañado en Vázquez de Mella 2, indicaron que de momento no consta ninguna orden al respecto para actuar en Salsipuedes. No obstante, a primera hora de la mañana del viernes la Policía ya había acordonado la zona y retirado parte de los cascotes de la calle. Según fuentes del área de Seguridad, el propietario del inmueble tiene una expediente abierto por no atender a las peticiones municipales para asegurar el buen estado del inmueble. Ahora se estudiará una sanción y, en última instancia, si no se repara la estructura, se procederá a la ejecución subsidiaria y a la demolición del edificio.