Cambio sustancial en el convenio de La Vega: el acuerdo ya no incluye pagos del Ayuntamiento de Oviedo, que hará la urbanización

En la recta final para dar forma de convenio definitivo al protocolo de intenciones que en verano del año pasado firmaron el Ayuntamiento de Oviedo, el Ministerio de Defensa y el Principado para resolver el futuro urbanístico de los 122.000 metros cuadrados de la fábrica de armas de La Vega, las negociaciones siguen depurando flecos y afinando la letra pequeña de las condiciones. Tras los últimos cambios sustanciales conocidos, los que salvaron los chalés de la Tenderina y redujeron la altura de la torre prevista en los aprovechamientos urbanísticos, el último borrador excluye ahora el pago de cantidades económicas con las que el Ayuntamiento de Oviedo iba a completar, inicialmente, las compensaciones de la operación.

Estos ajustes son el traslado a limpio de las últimas reuniones celebradas entre las administraciones, que habrían tenido lugar a finales de diciembre, según indican fuentes conocedoras de las conversaciones. El Ayuntamiento de Oviedo contaba hasta ahora con la previsión de tener que abonar a Defensa entre 4,5 y 5 millones de euros, una cantidad similar a la que el Principado tasaba la compra de la nave de cañones.

Pero esas compensaciones económicas del Ayuntamiento al Ministerio de Defensa ahora han desaparecido, por más que el presupuesto de 2023 incluye una partida específica para este fin y con esas cantidades.

El cambio no responde a cuestiones políticas o modificaciones e fondo, sino a distintas formas de echar cuentas y asignar tareas dentro de la operación. Si en el borrador anterior era Defensa quien se iba a encargar de la urbanización de los terrenos cuando estos estuvieran llamados a iniciar su transformación, ahora es el Ayuntamiento de Oviedo el que asumirá el coste económico de rematar las nuevas calles y ordenar el nuevo espacio urbano.

Esos trabajos de urbanización no incluyen, sin embargo, un aspecto más complejo como el de la descontaminación de los terrenos. Seguirá siendo Defensa quien garantice que los suelos de La Vega se entregan en perfectas condiciones y sin ninguna afección, con el visto bueno de los servicios medioambientales.

Aunque esta modificación es la parte más sustancial de los últimos flecos añadidos al borrador, también se está analizando ahora una definición más concreta de la parte que le corresponde al Principado. Fuentes conocedoras de estos detalles, explican que posiblemente el convenio incluya una opción de compra sobre la nave de cañones de Sánchez del Río y establezca una horquilla de precio coincidente con las tasaciones previas que manejan las administraciones involucradas en la operación.

Son estas últimas modificaciones las que están pendientes de enviarse de nuevo a Madrid, una vez que el Principado les haya dado luz verde definitiva. Si no hay novedades y el debate político preelectoral no echa por el suelo estas previsiones, el texto definitivo y consensuado podría estar listo en febrero y el Ayuntamiento trataría de apurar al máximo para llevar al Pleno lo antes posible la aprobación inicial del convenio urbanístico de La Vega.

A pesar de las certezas que sobre el futuro del solar aportaría un documento de este tipo, hay que recordar que la modificación de los terrenos seguiría todavía condicionada a la redacción de un plan especial donde todas las cuestiones planteadas de forma virtual se aterrizarían en el terreno. O casi todas.

Por ejemplo, uno de los añadidos al borrador fue incluir una coletilla donde se precisa que los 100.000 metros cuadrados edificables que recibe Defensa podrían ofrecerse en otros ámbitos, no necesariamente en el recinto fabril. No obstante, esto es una virtualidad que no llegaría a concretarse hasta que no comiencen las promociones de viviendas en la zona. Mientras tanto, y para asegurar la viabilidad de la operación, los anexos al convenio encajan ya esos 100.000 metros cuadrados en la parcela para el caso en que no aparecieran aprovechamientos en otros ámbitos.

La rebaja de la altura de la torre y la amnistía a los chalés de la Tenderina, que permite librar también el ámbito de protección del Camino de Santiago, son los otros dos cambios más importantes dentro de las modificaciones introducidas en los últimos meses.