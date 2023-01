El centro social de Ventanielles se hará en seis meses para no perder la ayuda de la UE

En la carrera contra el crono del Ayuntamiento de Oviedo para salvar los proyectos con financiación europea de los fondos Edusi, cuyas obras deben estar certificadas antes de que finalice este año para poder obtener la ayuda comunitaria, el nuevo centro social integrado de Ventanielles es la pieza más retrasada pero Infraestructuras tampoco la da por perdida. El concejal del área y teniente de Alcalde, Nacho Cuesta, quiso salir ayer al paso de las dudas que hay sobre el calendario de estos trabajos y sobre este proyecto en concreto y aseguró que los técnicos indican que "es posible" ejecutarla en el plazo previsto.

Ese plazo, claro, ya no será el que constaba en el proyecto inicial que el estudio del arquitecto Alejandro Alcázar presentó en agosto. Allí figuraban 18 meses de trabajos, y con ese planteamiento la renovación de la plaza Lago Enol con la construcción de un centro social integrado mayor y más funcional no llegaría a tiempo para optar a los cerca de 2,3 millones de euros que puede tener, sobre un presupuesto total que ahora se ha incrementado a los 5,2 millones de euros.

Aunque el proyecto está en el área desde el verano, será ahora, esta semana, cuando se lancen los pliegos para iniciar la licitación de las obras. Así lo espera el concejal Nacho Cuesta quien explica que fruto de un análisis interno, de los técnicos del área, de las características del proyecto, se llegó a la conclusión que la obra podría llevarse a cabo en 8 meses. No obstante, y de cara a la licitación, los tiempos tendrán que reducirse más aún y la adjudicataria de los trabajos tendrá que reformar el edificio de Lago Enol en solo 6 meses, una tercera parte del tiempo estimado inicialmente por los arquitectos.

El plazo de ejecución será, de hecho un elemento importante a valorar dentro del concurso. Nacho Cuesta razona que, "según el criterio del servicio de Infraestructuras, Edificios y Patrimonio", al tratarse de una obra en planta baja, salvo un recrecido en una de las esquinas, "con una empresa que trabaje bien es fácil que el proyecto se pueda hacer en seis meses".

El Ayuntamiento es consciente de que esta obra es la que tiene mayor financiación Edusi, mucho más que las de reordenación urbanística de la entrada a la ciudad por el tramo urbano de la "Y", pero insiste en que el criterio de los técnicos es que todavía es posible no perder ningún fondo. En términos generales, y sumando todas las piezas, Cuesta es optimista respecto a la esa lucha contra reloj que el Ayuntamiento tendrá que librar este año: "Todos los proyectos están ya lanzados, no en ejecución pero sí en tramitación, y los técnicos nos indican que aunque los plazos son ajustados no son imposibles".

Si, como espera el concejal, los pliegos del nuevo edificio para hacer un centro social integrado en la plaza Lago Enol, se lanzan esta semana, con este movimiento todas las obras vinculadas a los Edusi estarían ya en marcha.

En un repaso al calendario, y partiendo de los proyectos más avanzados, la conversión de la glorieta de la Cruz Roja en una nueva gran plaza peatonal de forma alargada ya está ejecutándose, con las máquinas trabajando en la calle, y debería de estar entregada en agosto. La reforma del Palacio de los Deportes, cuya rehabilitación energética es la parte vinculada a las ayudas europeas, ya está adjudicada y se espera que las obras arranquen en febrero. La reforma de la margen derecha de la autopista está propuesta para adjudicar y a la espera de contar con financiación afecta a nuevo crédito. La Rotonda de Santullano, una obra con un plazo de ejecución corto, está tramitándose la licitación y los pliegos del centro social de Ventanielles deberían salir esta semana.