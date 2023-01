La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, acaba de urgir al Ayuntamiento para que ponga en marcha un nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en el Antiguo que sustituya los dos vigentes tras encontrarse con otro "espectáculo lamentable" de un nuevo derrumbe, esta vez en la calle Salsipuedes.

"Lo exigiremos, sin grandes esperanzas, al actual equipo de gobierno, y es que la rehabilitación ya no es una urgencia sino una emergencia, compatibilizando los usos residencial, cultural, comercial y hostelero", explicó la edil. El incidente de la noche del jueves al viernes, subrayó, "rebasa el vaso ya colmado de los vecinos del Antiguo, que es el de todos los ovetenses, ante un casco histórico abandonado durante años por la desidia municipal". Vox señala que el desarrollo del PERI no es complicado. "No hay ninguna conciliación difícil", relató, "lo que hay es falta de voluntad política por parte del Ayuntamiento, más centrado en anunciar proyectos faraónicos a cuatro meses de las elecciones que en haber aprovechado estos cuatro años para, al menos, actuar sobre lo que ya está en modo ruina sobre el terreno".

"Mientras los edificios se caen en el contexto de un deterioro físico que es también económico, lo único que se les ha ocurrido a Canteli y Cuesta es la incierta ensoñación de encajar una planta gastronómica a sugerencia de Almeida", concluyó la portavoz de Vox.

Urbanización de La Vega

Por otra parte, Coto también salió ayer al paso de las últimas novedades sobre el convenio de La Vega, donde el Ayuntamiento no hará pagos en metálico y, a cambio, desarrollará la urbanización. Para Coto se trata del "enésimo capítulo del culebrón de La Vega, especialmente preocupante al proponerse que sea el Ayuntamiento quien acometa la urbanización, lo que nos implica decenas de millones de euros", criticó.

"El Ministerio, que no solo conserva sino ve incrementado su patrimonio urbanístico al obtener el total de los aprovechamientos lucrativos de cualquier tipo, se encuentra ahora con un nuevo regalo inesperado de Canteli: la urbanización a costa de los ovetenses", argumentó Coto. Su partido, concluyó, duda en ese contexto de que Defensa, tal y como está establecido ahora mismo, se haga cargo de la descontaminación. "En este escenario de cambios diarios y entreguismo habremos de ver si lo asume o no", zanjó.