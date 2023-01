Si la autoficción pone sobre el escenario experiencias ya vividas, esta comedia indaga sobre los límites del arte haciendo el recorrido inverso, es decir, trasladando la ficción a la propia vida para convertirla en experiencia artística. Algo que no es nada nuevo ni transgresor, sino que llevan haciéndolo bastante tiempo algunos personajes famosos al transformar sus propias vidas para convertirlas en papel cuché. El texto de Neil LaBute, que Calibán Teatro adapta y traduce, triunfó en los escenarios españoles con el título "Por amor al arte", que aporta un sugerente juego de palabras que aquí han preferido evitar ateniéndose más al original, "The shape of things". Esta reflexión acerca de las relaciones de pareja, la manipulación y el culto a la imagen está ambientada en una pequeña localidad universitaria de la América profunda, algo que se ha mantenido en la propuesta de Elda García, adaptadora que desempeña también el papel de la manipuladora Evelyn, artista performativa que suena un tanto falsa o al menos excesivamente fría. Su "obra de arte", Adam, a quien ha ido cincelando como una moderna Pigmalión, es Andrés Rus, que ejerce las labores de dirección y encarna con mucha credibilidad a este vigilante de museo inocentón, friki y poco atractivo, que se ve convertido en un apuesto rompecorazones. La pareja de amigos de Adam, que asisten atónitos a esta transformación, son Philip, un chulesco bravucón al que da vida Chema Coloma y Jenny, su novia, la rubia tonta de película americana, que aquí interpreta con gran acierto Maya Reyes. Sobresale la tierna escena entre Adam y Jenny en la que se confiesan su antiguo amor. La pieza está dividida en diez breves cuadros –con transiciones musicales y cambios muy aparatosos– en los que contemplamos cómo las relaciones de estos personajes saltan por los aires. Lo mejor es la escena final en la que la despiadada Evelyn expone al público con luz de sala su experimento artístico y el propio Adam descubre que su vida ha pasado a ser una obra de arte entre la impotencia, la rabia y el estupor. Una propuesta curiosa que el público ovetense acogió con agrado en su estreno en el Filarmónica.