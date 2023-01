Todo el mundo daba por hecho desde hace más de medio año que el coordinador en funciones de Ciudadanos en Asturias, Nacho Cuesta, acabaría en las listas del PP de 2023 al lado de Canteli. Todos menos ellos. En juego de declaraciones deliberadamente equívocas y de verdades a medias, ni el Alcalde ni su número dos habían confirmado nunca la migración de Cuesta. Hasta ayer. Canteli rompió por primera vez el silencio sobre el fichaje de Nacho Cuesta y le invitó públicamente a unirse a su equipo, aunque el interpelado trató de ganar tiempo y evitó confirmar su salto a otro partido, por más que ese sea su deseo, enmarcando un eventual movimiento de ese tipo en el seno de "un proceso que tiene sus tiempos".

El anuncio público de que Canteli quiere incluir en las listas del PP de Oviedo a Cuesta llegaba después de que este periódico adelantara el fin de semana que ese proceso que ha empezado a desatarse en toda España también se estaba produciendo en Asturias. ¿Y en Oviedo? le preguntaron los periodistas. "En Oviedo habrá algún movimiento también, y espero que alguna persona importante de Ciudadanos el día de mañana esté en mi equipo". Todavía hizo falta otra pregunta: ¿Nacho Cuesta? Y Canteli se soltó, después de meses mordiéndose la lengua. Dijo que "por supuesto", que le "encantaría" que estuviera con él. "Trabajó muy bien conmigo, trabajamos unidos estos tres años y pico, casi cuatro años, y me encantaría que estuviera en mi equipo", explicó. El Alcalde también aseguró que hasta ahora se lo había ofrecido "en broma" y que en aquel momento, ante la prensa, lo hacía por primera vez "más seriamente". Era una invitación pública. Ahora, dijo el propio Alcalde, "es una decisión que tiene que tomar él".

Dejar la pelota en el tejado de Nacho Cuesta sirvió de poco. Especialista en regatear este tipo de declaraciones comprometidas cuando todavía su partido trata, teóricamente, de rearmarse y cuando él sigue al frente de un grupo municipal con cinco concejales de los que pende la frágil mayoría del equipo de Gobierno, el teniente de Alcalde no quiso ir más allá de la invitación, y optó por ganar tiempo con unas declaraciones en que dice que "sí" cuando dice que "a ver".

Caunedo: "Contribuye a unificar el centro-derecha, refuerza el partido, es un acierto"

"Agradezco mucho las palabras del Alcalde y me siento profundamente honrado con su ofrecimiento, estaría encantado de poder seguir trabajando con él otros cuatro años por Oviedo", aseguró Nacho Cuesta a última hora de la tarde. Luego insistió en la misma idea que había manejado Canteli por la mañana, la de la buena sintonía: "Ya he manifestado en reiteradas ocasiones que hemos trabajado muy bien juntos y aún nos quedan muchos proyectos por hacer en esta ciudad". No obstante, matizó el teniente de alcalde, "estamos en un proceso que tiene sus tiempos".

Aunque sus palabras parecen querer enmarcar sus decisiones en el seno de una negociación más amplia, entre partidos, Cuesta solo se refirió vagamente a ese "proceso" en el que pide "tiempo" para que avance y cuyo resultado, eso sí, "espero y confío que sea el que acabo de trasladar, poder seguir trabajando con Canteli por Oviedo y por los ovetenses".

El anuncio de Canteli, a última hora de la mañana, generó una cascada de reacciones. Uno de los primeros en hablar del hipotético fichaje fue el presidente del PP en Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, que valoró muy positivamente la invitación del Alcalde para sumar a Nacho Cuesta a las filas populares. "No es una sorpresa, es un paso que todos los que estamos informados sobre política municipal vemos normal. Nacho Cuesta ha sido muy buen concejal y tengo la mejor opinión sobre su labor. Contribuye a unificar la oferta del centro derecha y es una incorporación que refuerza al partido, por tanto, es un acierto", concluyó.

Desde al dirección autonómica del Partido Popular también quisieron valorar la invitación realizada por el Alcalde Canteli, un movimiento, explicaron, que se enmarca dentro de los planes nacionales del partido. "Entendemos que este paso de Alfredo Canteli va en consonancia con la estrategia liderada por Alberto Feijoo para el conjunto de España y viene a fortalecer la única alternativa al socialismo de Adrián Barbón". Con el proceso de esos fichajes de líderes de Ciudadanos, como en el caso de Cuesta, los populares asturianos pretenden convertir al PP en "ese partido de puertas abiertas al que se sumen todas las personas que puedan aportar a un proyecto ganador".

Fernández Sarasola: "Esté o no esté Nacho, Ciudadanos irá a las municipales en Oviedo sí o sí"

Centro derecha unificado

"Entendemos que todo lo que no sea votar al PP favorecerá a Adrián Barbón y al Sanchismo", insistieron las mismas fuentes, "y por lo tanto no se puede desperdiciar ningún voto; para ello la única alternativa es ese centroderecha unificado".

La disolución de la huella de Ciudadanos en el PP en Asturias no es, no obstante, el guión oficial que maneja el partido naranja. Ni en España ni en Asturias. Jose Carlos Fernandez Sarasola, concejal de la formación de Inés Arrimadas en Gijón y miembro de la nueva ejecutiva nacional de la formación, donde ya no figura Nacho Cuesta, dejó clara su opinión sobre estos fichajes. "Son los pasos que está dando el PP en toda España, no íbamos a ser diferentes en Asturias, pero Ciudadanos somos un partido que no tiene nada que ver con el PP; somos liberales, no conservadores", zanjó.

Sobre el eventual salto de Nacho Cuesta a las listas del PP Fernández Sarasola consideró que son "decisiones personales de cada uno". "Son intentos de atracción que no tienen más recorrido que lo que cada uno se sienta atraído. Nosotros tenemos nuestra ruta propia, nada que ver con ellos, que nos llevará lejos, lejísimos".

José Carlos Fernández Sarasola también mostró sus dudas sobre el éxito que pueda tener la operación de fichajes del PP y, en todo caso, puntualizó que una eventual incorporación de Nacho Cuesta a la lista de Canteli o incluso de otros concejales de Ciudadanos no cambiaría el panorama electoral del próximo mes de mayo. Según los estatutos del partido, en capitales con menos de 150 afiliados, como es el caso de Oviedo, no hacen falta que se realicen procesos de primarias. De esta forma, concluyó, "esté Nacho de candidato o no esté Nacho, Ciudadanos se presentará en Oviedo sí o sí, sin ninguna duda y así de claro".