Canteli: "La Vega la salvamos haciendo algo allí, no teniéndola cayéndose como está"

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, celebró ayer los últimos avances dentro de la negociación a tres bandas para convertir el protocolo sobre La Vega suscrito en verano entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y el Principado en un convenio. El regidor explicó que Oviedo ya no tendrá que compensar con dinero la operación urbanística para quedarse con los terrenos pero, a cambio, invertirá esa cantidad en la parcela, ya que se hará cargo de la urbanización. «Cada vez es una operación mejor», aplaudió Canteli, «en la que el dinero que teníamos que dar inicialmente se va invertir en la propia Vega». «La Vega», dijo a renglón seguido, en un evidente juego al lema de la plataforma crítica con la operación que se volvió a manifestar en la ciudad el pasado fin de semana, «la salvamos haciendo algo allí, no teniéndola cayéndose como está cayendo», relató.

Canteli volvió a explicar los planes que tiene para la fábrica y en lo que quiere que se convierta: «Espero que sea un plumón impresionante para Oviedo, un pulmón de cultura, de empresas, y que veamos decisión final firmada cuanto antes para ponernos a trabajar en un Plan Especial y mirar hacia adelante».

El Alcalde repasó los últimos cambios en el protocolo, que además de la supresión del pago a cambio de la urbanización incluyen un «aminoramiento» de la edificabilidad y la amnistía a los chalés de la Tenderina que, de momento, no se tocarán. Canteli volvió a contar que se cederán a organizaciones sin ánimo de lucra, como «fundaciones».

Por otra parte, preguntado por la iniciativa «La Vega Salud Tech», con la que el Principado y la Cámara buscan desarrollar ya un polo biosanitario en la fábrica, confió en que se pase de la teoría a la práctica: «Yo no soy envidioso, ojalá mañana me llenen, y digo me llenen porque está en Oviedo, la nave de cañones de empresas de tecnología, de química, de todo lo que quieran ellos, de empresas punteras, pero queda todo el resto».