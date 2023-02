Ciudadanos, una fuga a cámara lenta

Un día después de que el alcalde, Alfredo Canteli, lanzase públicamente una invitación al portavoz municipal de Ciudadanos, Nacho Cuesta, para que se sumase a su equipo, los concejales naranjas se encontraron ayer por la mañana en el grupo municipal. Si las palabras del regidor ovetense y la contestación del teniente de alcalde, dando a entender que quiere aceptar pero pidiendo tiempo para que madure el proceso, pretendían acelerar un proceso con el que el PP aspira a absorber a sus socios de gobierno en Oviedo, como reacción más inmediata parece haber acelerado una posible candidatura de Ciudadanos para las municipales de mayo.

El concejal que encabezó la lista naranja en 2015 anuncia a sus compañeros que quiere presentarse; Costillas pide respeto para todas las decisiones, que no haya peleas

Lo dijo el martes en este periódico Fernández Sarasola, concejal en Gijón y único asturiano en la refundada ejecutiva nacional de Cs. "Ciudadanos se presentará en Oviedo sí o sí". La reunión de los naranjas de ayer por la mañana iba por esos derroteros. No estaba presente Nacho Cuesta, pero sí el resto de ediles, y Luis Pacho, que ya encabezó las listas de su partido en 2015, quería trasladarles esa idea a sus compañeros: "Ciudadanos se va a presentar sí o sí porque hay gente que estamos dispuestas a dar el paso. Siempre he dicho que estoy a disposición del partido y no me han faltado ni dos segundos".

Pacho se postulaba para ser candidato en el caso de que, como parece que sucederá, no lo sea Nacho Cuesta. En Oviedo, al tener menos de 150 afiliados, el partido no necesita hacer primarias. Pero en pleno proceso de refundación y con todos los órganos en funciones, sí hace falta, antes de los candidatos, que se celebren primarias para elegir quién encabezará la lista autonómica y quién será el nuevo coordinador, puesto que todavía ocupa Nacho Cuesta. Según el calendario que maneja la formación, dentro de unas dos semanas deberían tener los nombres claros. Si Cuesta quiere aceptar la invitación de Canteli, también tendrá que hacer visible su renuncia a repetir como coordinador. Tiene de plazo hasta el 8 de febrero para presentar su candidatura.

Las explicaciones de Pacho fueron recibidas con aparente calma en el grupo. José Luis Costillas, que pasa por haber sido uno de los hombres fuertes de la organización naranja en Asturias, es otro de los nombres que aparecen en las quinielas del plan de fugas al PP, pero ayer, dicen los que estaban allí, su planteamiento fue más genérico y pacificador. Hay que mantener la calma, evitar tensiones y respetar las decisiones de cada uno. No acabar con peleas. Evitar los espectáculos que ya se han visto recientemente en Somos Oviedo y, en menor medida pero también con cierta sangre, en Vox, con la renuncia del concejal Hugo Huerta.

Las respuestas de Nacho Cuesta, su ambigüedad calculada para no echarse todavía en los brazos del PP pero, al tiempo, no ser descortés con el Alcalde, tratan también de enfriar la crisis del partido, ponerla a cámara lenta y evitar un hipotético estallido que, con cinco concejales y una mayoría de solo un voto a favor de la coalición gobernante, podría hacer peligrar alguna de esas votaciones importantes que se esperan para antes del inicio de la campaña, como la aprobación inicial del convenio urbanístico de La Vega. Todos quieren esperar y echar cuentas.